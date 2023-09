MotoGP, si infiamma Misano: la programmazione TV e streaming

Tutto pronto per il fine settimana di gare a Misano. Da oggi si fa sul serio, soprattutto per quanto riguarda la MotoE, visto che si chiudono i giochi. Mattia Casadei è il nuovo leader con un +21 su Jordi Torres ed un +22 su Matteo Ferrari, è lui il favorito o gli avversari riusciranno a stravolgere i pronostici? Senza dimenticare gli altri italiani, su tutti Andrea Mantovani o Kevin Zannoni, protagonisti negli ultimi round, ma anche Nicholas Spinelli, Alessandro Zaccone, Alessio Finello e Kevin Manfredi.

In MotoGP, sarà Aprilia contro Ducati o si inserirà qualcun altro? Ricordiamo che KTM schiera anche Dani Pedrosa, se l’effetto è quello di Jerez sarà da tenere d’occhio… Vedremo poi se i nostri riusciranno a tornare protagonisti in Moto2 e Moto3. Di seguito tutta la programmazione del GP a Misano, diretta integrale garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). Anche TV8 trasmetterà qualifiche, sprint e gare della domenica in diretta.

Il GP Misano su Sky Sport

Venerdì 8 settembre

8:30-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 9 settembre

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1 – 8 giri

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 15 giri

16:10 MotoE Gara 2 – 8 giri

Domenica 10 settembre

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 20 giri

12:15 Moto2 Gara – 22 giri

14:00 MotoGP Gara – 27 giri

GP Misano, diretta su TV8

Sabato 9 settembre

Domenica 10 settembre

Foto: Valter Magatti