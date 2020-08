MotoGP Misano: Biglietti, come acquistarli o chiedere il rimborso

Per il doppio evento MotoGP il circuito di Misano potrà ospitare 10 mila spettatori al giorno. Ecco come acquistare i biglietti o chiedere il rimborso

In occasione del doppio evento MotoGP, il 13 e 20 settembre, il circuito di Misano è autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna ad accogliere 10 mila spettatori ogni giorno per i sei giorni complessivi di prove e GP. Definite le regole per l’acquisto dei biglietti, con vincolo a rendere nominativo ogni biglietto, e quelle per ottenere l’eventuale rimborso.

Biglietti per il GP del 13 settembre esauriti

Per il primo weekend restano disponibili poche centinaia di biglietti per il venerdì e il sabato, esaurito la domenica. Non sarà possibile accedere ai settori Prato. Definite le 15 tribune che potranno accogliere il pubblico, con una capienza in ragione della loro vicinanza alle aree parcheggio, della possibilità di garantire tramite 19 accessi i percorsi sicuri di ingresso e uscita, col presidio di oltre 700 steward.

Per chi ha già il biglietto

L’accesso al pubblico sarà permesso solo in tribuna ai possessori dei biglietti già acquistati per il weekend 11-13 settembre. Le tribune sono: Tribuna A, Tribuna B, Tribuna C, Tribuna Centrale, Tribuna D, Tribuna D Biker (potranno accedere ma senza mezzo), Tribuna Misanino, Tribuna D Top, Tribuna Brutapela Gold, Tribuna Brutapela settori A/B/C/D. I possessori di un biglietto in Tribuna Brutapela settori E/F/G/H potranno accedere, senza pagare alcuna differenza, alla Tribuna E numerata con seggiolini e maxischermo. All’ingresso sarà loro consegnato il nuovo biglietto con il posto assegnato. Coloro che non vorranno usufruirne, ritenendo inadeguato lo spostamento, potranno richiedere il rimborso monetario secondo le modalità previste.

La conferma dei biglietti acquistati

Da giovedì 20 agosto ogni possessore di un biglietto valido dovrà obbligatoriamente, per adempiere a quanto richiesto dalla normativa, procedere all’iscrizione per rendere nominativo il biglietto.

Potrà farlo, dal 20 agosto, collegandosi al https://www.rimborso.info/personalizzazione. Dopo la registrazione sarà inviata una mail nominativa di conferma, da presentare al momento dell’ingresso assieme al biglietto.

Prato vietato, ecco come ottenere rimborso

La mancanza di un posto assegnato e identificabile con un nominativo, pur in presenza della distanza fisica prevista, rende impossibile l’utilizzo dei settori prato. I possessori dei biglietti avranno il rimborso. I biglietti esclusi per l’accesso sono: Biglietto Circolare Prato e Tribune Venerdì, Biglietto Prato 3gg, Biglietto Prato sabato, Biglietto Prato domenica. L’operazione di rimborso è disgiunta da quella di eventuale acquisto di un nuovo biglietto in tribuna. Si potrà inviare la richiesta di rimborso direttamente sul canale dove è stato eseguito l’acquisto.Chi ha acquistato su Ticketone deve fare domanda di rimborso qui. Per gli acquisti compiuti sul sito www.misanocircuit.com nella pagina relativa alla gara. Per acquisti effettuati tramite agenzie, alberghi, ecc. le richieste vanno inoltrate a coloro che li hanno emessi.

Biglietti per evento 20 settembre

L’ingresso sarà consentito con biglietto nominativo. Le prevendite saranno attive su TicketOne. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.misanocircuit.com nella pagina relativa alla gara. Intanto è stato presentato il poster del doppio GP, realizzato da Nicolò Rigobello, giovane illustratore con familiarità col mondo dei motori che abita proprio a Misano Adriatico.