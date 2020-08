MotoGP, Austria: Prove 1 con Pol Espargaró e KTM al comando

Pol Espargaró svetta nelle prime prove libere a casa di KTM. Lo spagnolo precede Andrea Dovizioso, Takaaki Nakagami ed Alex Rins.

KTM scatta al meglio sul tracciato di casa: ci pensa Pol Espargaró a portare davanti a tutti la RC16, chiudendo così in testa le FP1 MotoGP al Red Bull Ring. Secondo a 44 millesimi è l’alfiere Ducati Andrea Dovizioso, terza piazza la Honda di Takaaki Nakagami davanti alla Suzuki di Alex Rins ed alla Yamaha di Franco Morbidelli. Terzo sarebbe stato Joan Mir, ma si vede cancellare il giro per non aver rallentato in regime di bandiera gialla. In ogni caso, 18 piloti in nove decimi! Alle 14:10 il secondo turno di prove libere.

Segnaliamo il collaudatore HRC Stefan Bradl nuovamente in azione in Repsol Honda per l’infortunato Marc Márquez, ma c’è anche un altro volto ‘nuovo’. Il tester Ducati Michele Pirro infatti è arrivato a Spielberg per sostituire Francesco Bagnaia in Pramac Racing. Continuerà a lungo invece l’esperienza MotoGP per il collaudatore Aprilia Bradley Smith: sembra infatti che WADA si pronuncerà sul caso Iannone (ricordiamo, squalificato per 18 mesi per ‘doping involontario’) non prima del 15 ottobre.