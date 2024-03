MotoGP: Melandri “Marc Marquez vincerà, lo vedo bene ad Austin”

Il primo Gran Premio di MotoGP è andato in archivio con una certezza e qualche incognita. Pecco Bagnaia è anche quest’anno l’uomo da battere, non ci sono dubbi. Ha subito messo le cose in chiaro. Tra i temi caldi post Qatar l’esordio di Marc Marquez su Ducati ma non solo.

L’opinione di Marco Melandri a Corsedimoto.

“La prima gara è stata un po’ particolare. Dopo la sprint del sabato si sono rovesciati completamente i valori in campo. Bagnaia sabato non era tra i più veloci ed era andato in difficoltà di gomme mentre la domenica è partito aggressivo, è stato il più veloce subito ed è quello che pare abbia lavorato meglio sulla gestione gomme.

Dopo il sabato ci si aspettava un Aleix Espargarò super competitivo per la vittoria invece è andato in crisi subito. Martin nella gara lunga è sembrato meno a suo agio rispetto al sabato, forse si aspettava un calo delle gomme maggiore ed è partito tranquillo.

Prestazione superba invece di Binder che è passato un po’ per anonimo ma ha fatto due gare incredibili. Penso che ci sia stato un ottimo esordio stagionale anche per Marc Marquez però con il fatto che ha corso in maniera diversa rispetto al passato cioè è partito più calmo, ragionato, lo ha fatto passare per una prestazione sottotono. Bisogna capire se è stata una sua strategia quella di partire piano piano e conoscere la moto in ogni singolo momento della gara o proprio non era così a suo agio da provare a spingere più forte. Si sicuro ha la consapevolezza di essere veloce e quindi non ha voluto buttar via punti anche se non si giocava la vittoria. Arriveranno piste in cui secondo me potrà veramente vincere, soprattutto Austin”.

Foto Gresini Racing