MotoGP, Aleix Espargaró: “Ecco perché Pecco è campione”

Aleix Espargaró era uno dei favorito per la vittoria alla vigilia del GP di Losail, dopo il terzo posto conquistato nella Sprint. Il veterano della MotoGP è passato dal sogno di un esordio trionfale all’incubo di una Aprilia RS-GP che sembrava scivolare sul ghiaccio. A suo dire la colpa è da addebitare alla gomma posteriore, i dati sono a disposizione degli ingegneri di Noale per capire cosa sia successo veramente. Sarà la tappa di Portimao a dargli la possibilità di riscatto ed evitare che il campione in carica Pecco Bagnaia prenda subito il largo in classifica.

Anomalia alla gomma posteriore

Ottavo posto nella sfida domenicale in Qatar, con un ritardo di oltre 11 secondi dal vincitore. Il pilota di Granollers si aspettava ben altro risultato, tant’è che il giorno prima aveva dato il sentore di vittoria se solo la Sprint fosse durata un giro in più. Jorge Martin aveva indicato nel maggiore dei fratelli Espargaró il chiaro favorito per la vittoria nella gara di domenica. Ma per Aprilia tutto è andato storto fin dal giro di riscaldamento, quando si è accorto che qualcosa non andava sulla sua Michelin posteriore. A differenza del giorno prima, Aleix non aveva nessun grip: “Non ho molte spiegazioni“, ha lamentato il catalano ai microfoni di DAZN al termine della gara. “Non sono per niente contento della prestazione della gomma posteriore, è successo qualcosa, non è normale perdere 11 secondi con la velocità che abbiamo dimostrato nella Sprint. Dobbiamo lavorare con la squadra e con la Michelin per capire cosa è successo“.

Complimenti a Pecco Bagnaia

Nonostante l’anomalia domenicale, il pilota Aprilia non perde l’ottimismo e il suo morale resta alto. Non nasconde che quanto accaduto a Losail “è fastidioso” perché è “un’occasione mancata” per aver perso tanti punti. “Siamo sesti in campionato e siamo solo all’inizio“. Davanti resta il rivale e favorito Pecco Bagnaia, con una Ducati che ancora una volta sembra non avere problemi, e quando li ha riesce subito a risolverli. Soprattutto nel box factory… Aleix non può che congratularsi con il numero #1 per aver fatto “un’ottima gara“, sorpreso per il passo in avanti compiuto rispetto a sabato. “Mi è molto difficile capire le differenze di rendimento da ieri a oggi, mie o sue, non so come abbia potuto migliorare così tanto. L’ho sempre detto, ammiro il suo modo di lavorare, di prepararsi. La domenica lui c’è sempre, quando deve esserci è lì. Chapeau, ecco perché è campione del mondo“.

Foto: Instagram @aleixespargaro