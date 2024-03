Il ritorno di Luca Vitali nell’Endurance

Il Mondiale Endurance (ri)accoglie un “vecchia” conoscenza italiana. Al via della 24 ore di Le Mans del 20-21 aprile prossimi, atto inaugurale del FIM EWC 2024, ci sarà anche Luca Vitali. Ingaggiato dal Team GT Endurance per salire sulla Honda CBR 1000 RR-R #30 di classe Superstock, il motociclista riminese tornerà così attivamente impegnato nelle competizioni motociclistiche di durata. Per l’abituale protagonista del CIV Superbike sotto le insegne Scuderia Improve-Firenze Motor Honda si tratta di un ritorno fortemente voluto dopo un biennio di assenza.

Luca Vitali torna nell’Endurance con il Team GT Honda

Laureatosi vice-Campione della Coppa del Mondo Superstock con il No Limits Motor Team Suzuki nella stagione 2019-20, più recentemente nel 2021 aveva preso parte con il Team 33 Louit Moto Kawasaki alla 12 ore dell’Estoril e alla 24 ore del Bol D’Or, in quest’ultima circostanza incappando in un violento highside quasi allo scoccare della quarta ora di gara. Se finora le continue concomitanze con il CIV Superbike avevano ostacolato il rientro di Luca Vitali nel circus del FIM EWC, per questo 2024 è riuscito a trovare l’accordo con il Team GT Endurance.

Calendario favorevole

Attualmente si prevede la disputa della sola 24 Heures Motos di Le Mans, dove nel 2020 conquistò un memorabile quanto storico secondo posto di classe Superstock alla guida della giallo-nera Suzuki GSX-R 1000 dell’italianissimo No Limits Motor Team in equipaggio con Luca Scassa e Christopher Kemmer. Anche se, considerando l’assenza (finalmente…) di eventi contrapposti con il calendario del CIV SBK, il coinvolgimento dell’ex Europeo Superstock 600 e 1000 potrebbe estendersi ad almeno un paio dei restanti appuntamenti della stagione 2024.

Esperienza e conoscenza

Per anni presenza fissa della 24 Heures Motos con trascorsi nella Ultimate Cup Moto (il campionato d’oltralpe delle corse di durata), il Team GT Endurance affronterà quest’anno la sua prima stagione completa nel FIM EWC. Una sfida di fatto incominciata già lo scorso mese di settembre con il passaggio da Yamaha a Honda e annessa partecipazione alla 24 ore del Bol D’Or, culminata con il nono posto di classe Superstock. Per avvicinare le zone di vertice della Coppa del Mondo di specialità, la compagine francese ha deciso di affiancare Vitali ai già annunciati Eddy Dupuy, Paul Dufour e Camille Hedelin da grande conoscitore della Fireblade così come degli pneumatici Dunlop. Pacchetto da lui stesso adoperato nel CIV SBK dal 2022 a questa parte.

