MotoGP, Marco Bezzecchi si gode la festa nella sua Viserba

Dopo un anno in bella evidenza, la festa nella sua città. Marco Bezzecchi, terzo nel Mondiale MotoGP appena concluso, è stato ricevuto nuovamente con tutti gli onori a Viserba. Lo scorso aprile c’era già stato per lui il bagno di folla dopo la prima vittoria in classe regina, stavolta la festa è per il podio iridato in questo 2023. Dopo le celebrazioni Ducati di venerdì sera, con Bezzecchi tra i protagonisti accanto a Martin ed ai campioni, non sono mancati i festeggiamenti anche in casa.

La folla s’è fatta ben sentire in una piazza Pascoli gremita per il 25enne pilota VR46 Ducati. Mauro Sanchini, voce di Sky Sport MotoGP, ha condotto la serata organizzata dal Fan Club di Bezzecchi. Non è mancata anche una sfida al Cubo di Rubik con un campione, il pesarese Giovanni Contardi, che alla fine ha avuto la meglio. Bezzecchi però ha ricevuto un quadro col suo volto composto dai mattoncini del gioco.

Una serata per rievocare i momenti salienti di una stagione da ricordare e per concedersi poi ai suoi tifosi e concittadini, ai quali non ha fatto mancare autografi e foto ricordo.

Una serata di festa per Marco Bezzecchi, che al secondo anno in MotoGP è riuscito ad ottenere risultati stellari. Non dimentichiamo però l’infortunio avvenuto nel momento peggiore del campionato, con tante gare attaccate, ma nonostante tutto il pilota viserbese ha portato a casa una grande stagione. Terzo in campionato, un punto di ripartenza per un 2024 che, c’è da scommetterci, lo vedrà ancora più protagonista.

Foto: Marzio Bondi