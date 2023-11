MotoGP, Marc Marquez operato per sindrome compartimentale

All’indomani dei suoi primi test con Ducati, Marc Marquez è finito sotto i ferri. Il pluricampione MotoGP è stato operato per sindrome compartimentale, un problema di cui ha sofferto per tutta la seconda parte di stagione in questo 2023. Marquez vuole farsi trovare pronto anche sul piano fisico per il nuovo capitolo con Ducati. Già si diceva, ma dopo quanto visto ieri si rinnovano le scommesse sullo spagnolo in lizza per l’iride…

Marc Marquez, l’annuncio

“Nella seconda parte di stagione ho accusato la sindrome compartimentale al braccio destro. Stamattina abbiamo risolto il problema con lo staff del dottor Ignacio Roger de Oña. L’obiettivo è essere pronti per il 2024!” Marc Marquez ha annunciato così via social il recente intervento a cui si è sottoposto, allegando una foto di lui col braccio destro fasciato. Appena conclusi i test, quindi la stagione 2023, il pilota #93 ha pensato bene di fare la ‘revisione’, risolvendo una difficoltà che, come detto, accusava da tempo. Il problema dei piloti, come ormai lo chiamano: anche Marquez non ne è rimasto immune.

Pronto per il capitolo Ducati

Una messa a nuovo in preparazione alla nuova stagione. Marc Marquez ha già brillato in sella alla Desmosedici GP23, la sua faccia dopo i primi giri ha già detto molto. La prossima stagione sarà importante soprattutto perché lo stesso pilota di Cervera vuole delle risposte sul suo stato di forma. Chiuso il lungo capitolo con Honda, Marquez si rilancia con Ducati ed i colori Gresini. Lui stesso non si pone obiettivi, ma se la premessa è quanto visto ieri, allora lo attende una stagione da grande protagonista, come non ha più vissuto dall’infortunio a Jerez 2020. Sarebbe la grande rinascita del pluricampione MotoGP.

