Superbike, Alex Lowes avvisa il fratello “Sam, non ti farò sconti”

Alex Lowes è ormai un veterano del Mondiale Superbike. L’anno prossimo parteciperà alla sua dodicesima stagione e tra gli avversari avrà Sam, suo fratello gemello al via con la Ducati Marc VDS. Sulla carta il più forte è l’ex pilota di Moto2, con in bacheca un titolo mondiale Supersport più 10 vittorie e 23 podi totali nel Motomondiale. Alex è sempre stato un pilota veloce anche se poco costante. Nel Mondiale Superbike è salito sul podio 34 volte vincendo un paio di gare. Sarà al suo quinto anno con Kawasaki Racing.

Quindi ha dalla sua parte un’enorme esperienza sia con quella moto che nella categoria. Le Ducati in teoria hanno qualcosa in più delle Kawasaki, senza considerare che il radicale cambio di regolamento potrebbe cambiare le carte in tavola. Nella sfida tra i fratelli appare favorito Sam però Alex non ci sta ad arrivare dietro, come ha dichiarato in un’intervista esclusiva a Bikesportnews.

“Sarà fantastico gareggiare assieme a mio fratello. Non sono mai stato in grado di aiutarlo con le sue gare ma quando lo seguo in pista e vedo che sbaglia qualcosa glie lo dico ed un vantaggio. Sam è m io fratello ma io cerco di vedere tutti i piloti nello stesso modo. Se si cerca di essere troppo aggressivi non funziona però penso che se ci sarà la possibilità di superarlo, sicuramente lo farò. Non sarò meno deciso che con tutti gli altri, anzi, sicuramente lo sarò di più. Sam mi manda dei video ogni tanto puntando la telecamera verso il basso, dicendo “sto arrivando””.

Si preannuncia una bella sfida tra i due gemelli.

“Cercare di battere Sam m’infonde delle motivazioni in più. Gareggiamo su moto diverse quindi discuteremo sicuramente tra di noi. Cercherò di batterlo, siamo competitivi in tutto ciò che facciamo. Sarà molto bello andare ad ogni gara con lui e a passare più tempo con lui. Sarà un anno divertente e quando ci si diverte va tutto meglio. Non vedo l’ora. Però non ho intenzione di lasciargli finire le gare davanti a me”.

Fonte: Bikesportnews

Foto social Alex Lowes