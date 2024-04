Presente e futuro MotoGP ruotano sempre intorno a Marc Marquez

Nei giorni scorsi Greg Maffei, CEO di Liberty Media Corporation, all’annuncio dell’acquisizione dell’86 % di Dorna Sports (e, di conseguenza, della MotoGP) ha fatto capolino in un’intervista concordata con la CNBC. Nulla di strano: logico parlare, ad un canale all-news di notizie legate all’economia, di un investimento da oltre 4 miliardi di dollari. Particolare tuttavia lo abbia fatto con, sullo sfondo, ben in vista un casco di un pilota della MotoGP. Quel casco, alla fine della fiera, non poteva che essere di Marc Marquez.

PERSONAGGIO MAINSTREAM DELLA MOTOGP

D’altronde, volenti o nolenti, Marc Marquez era e resta l’unico vero personaggio mainstream del motociclismo. “Larger than life“, conosciuto e riconosciuto anche da parte di chi non mastica abitualmente di motociclismo. Per la sua storia, per il fatto di essere un vero Fenomeno, per il suo passato, inutile dirlo per i suoi confronti-scontri con Valentino Rossi. Liberty Media, che del marketing e dello storytelling ne ha fatto del suo core business, lo sa benissimo. Magari quel casco di MM93 alle spalle di Greg Maffei era l’unico di un motociclista in suo possesso, ma già questo sarebbe piuttosto indicativo in materia.

SI PARLA SEMPRE DI MARC MARQUEZ IN MOTOGP

La scelta di lasciare il colosso (per quanto “nobile decaduta” oggi nella top class) Honda per sposare la causa di una realtà indipendente rappresentata dal team Gresini per tornare a vincere, logicamente è stata la notizia del 2023 ed il principale tema di dibattito degli appassionati. I primi due weekend di gara della stagione corrente non hanno fatto eccezione. A Lusail l’otto volte Campione del Mondo è stato il pilota più chiacchierato del weekend, anche in quel di Portimao per l’ottima Sprint ed il contatto-scontro con Pecco Bagnaia di domenica.

RICHIAMI DA CHIUNQUE

Dorna, soprattutto sui social, ha puntato molto dopo Portimao su Pedro Acosta, ospitato nei giorni scorsi persino dalla celebre trasmissione “El Hormiguero” di Antena 3. Dei tanti temi trattati dal nuovo craque del motociclismo, alla fine “il titolo” è stato su Marc Marquez. Del suo sorpasso a Marquez in gara e via discorrendo. Lo si voglia o meno, si torna sempre al 93.

RE DEL MERCATO MOTOGP

Il passato, presente e futuro della MotoGP ruota intorno a Marc Marquez. Mercato piloti compreso, a maggior ragione dopo la scelta di Fabio Quartararo di restare in Yamaha per il prossimo biennio. Cosa farà l’anno prossimo? Quali equilibri sposterà la sua decisione? Con buona pace degli altri, con buona pace di chi pensa che non sia più Marquez, ancor oggi, il volto mediatico più rappresentativo di questo sport.