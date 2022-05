MotoGP: Lorenzo Savadori decisivo per i progressi Aprilia “Voglio correre”

L’Aprilia è senza dubbio la moto rivelazione della MotoGP 2022. Dietro alle splendide prestazioni della squadra di Noale si nasconde l’ottimo lavoro di Lorenzo Savadori. Il pilota romagnolo sta portando avanti tutto lo sviluppo della moto, anche in gara, partecipando come wild-card.

“Le mi gare sono state sicuramente positive. Io le faccio con una moto laboratorio, stiamo portando avanti delle soluzioni differenti, nuove, per poi passarle agli ufficiali. Siamo in crescita, a Jerez siamo andati meglio, sempre più vicini a quelli davanti. In queste gare sappiamo che va così perché stiamo portando avanti delle soluzioni nuove”.

Cosa provi a vedere l’Aprilia ai vertici grazie anche al tuo lavoro?

“Grazie al lavoro di tutti. A me fa piacere vedere l’Aprilia lì davanti, sono legato a questa Casa da tanto tempo ed è come se fosse la mia seconda famiglia. Sono molto felice ma il merito è di tutti quanti. Stiamo lavorando, anche durante le gare, facciamo cinque wild card per cercare di fare crescere ancora di più la moto”.

Sei un collaudatore stimatissimo da tutti e sembri avviato ad una brillante carriera di tester a tempo pieno…

“Io spero di correre, è da poco che sono arrivato in MotoGP. Il mio obbiettivo è cercare di gareggiare”.

L’anno prossimo potresti essere pilota a tempo pieno in MotoGP, magari in uno Junior Team Aprilia?

“Lo spero ma ancora non ne abbiamo parlato e al momento non so nulla. Ovviamente mi piacerebbe”

Resterai comunque sempre legato Aprilia.

“Si si certo, il mio futuro è con Aprilia”.

Ad inizio anno , nel paddock, si parlava di una tua possibile partecipazione al Campionato Italiano Superbike.

“A me non è mai stato chiesto di fare il CIV. L’obbiettivo è sempre stato la MotoGP e noi, avendo le concessioni, siamo totalmente focalizzati su quello. Non c’è mai stata la reale possibilità di fare anche il Campionato Italiano 2022, sono impegnato in MotoGP ed è molto gratificante”.

