La quinta gara Sprint della MotoGP ha lasciato parecchie scorie. La Ducati ha vinto, ma non con il caposquadra Francesco Bagnaia, ma con il “satellite” (seppure dotato di D16 ufficiale) Jorge Martin. Il rientro di Marc Marquez, subito velocissimo e determinato, ha seminato il panico nel gruppo. Nel dopo gara lo stesso Bagnaia si è lamentato per l’aggressività dello spagnolo, salvo poi correggere il tiro nelle ore successive. Ormai in MotoGP ogni azione, ogni sorpasso vengono passate alla lente d’ingrandimento. Prima dal FIM Steward Panel sempre più nel mirino per le decisioni disciplinare controverse, poi da tv, piloti, team. Una babele di opinioni che scaldano rivalità e ripicche.

Previsioni meteo, nessuna sorpresa

Nella regione francese della Sarthe il tempo cambia con frequenza, ma stavolta il meteo promette una domenica senza sorprese: cielo praticamente sereno, con temperatura di 22 °C all’orario di partenza del GP. Sono le stesse identiche condizioni della Sprint, quindi i piloti partiranno consapevoli di cosa aspettarsi. Sulla breve distanza i top rider hanno montano gomme soft, una scelta radicale che difficilmente sarà replicabile nel GP.

Solo differita in chiaro su TV8

Come di consueto l’intero programma del GP Francia sarà visibile a pagamento su Sky Sport. In questa occasione TV8, in chiaro, offrirà solo differite, circa due ore dopo la conclusione delle tre sfide in programma. Qui sotto tutta la programmazione TV. Streaming: a pagamento su Now e sulla piattaforma ufficiale MotoGP.com, con commento in inglese.

GP Le Mans, il programma Sky Sport

Domenica 14 maggio

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 14 maggio (differite)

14:00 Moto3 Gara

15:15 Moto2 Gara

17:15 MotoGP Gara

