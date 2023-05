MotoGP: Jorge Martin, fuga per la vittoria “Mi sono sbloccato”

La sua unica vittoria risaliva al GP Stiria 2021. Jorge Martin è tornato al successo in occasione della MotoGP Sprint disputata oggi a Le Mans. Un sospiro di sollievo per il pilota Pramac Ducati, che dopo l’inizio frenetico ha letteralmente dominato la “mini-gara” del sabato disputata al Circuito Bugatti. Finora ci erano riusciti solo Bagnaia e Binder, ora aggiungiamo anche il suo nome. Segnali di risalita per Martin? Lui stesso ne aveva bisogno dopo un 2022 a corrente alternata. E chissà che non diventi “fuoco amico” in casa Ducati.

“Non mi sentivo bene”

In qualifica aveva ottenuto la quinta casella in griglia, non troppo lontano quindi dalla vetta. Ma non aspirava al massimo risultato. “Non mi aspettavo di riuscire a lottare per la vittoria” ha dichiarato Jorge Martin in conferenza stampa alla fine della corsa. “Era più una giornata per preparare la gara di domani, visto che non mi sentivo così bene.” Invece fin dal via il feeling con la sua Desmosedici è dei migliori e guadagna immediatamente qualche posizione. Si ritrova poi dietro a Bagnaia: “Ho visto che aveva qualche problema all’anteriore, quindi ci ho provato e poi ho spinto per due giri.” È così che guadagna più di un secondo, margine che terrà ben saldo e che anzi continuerà ad aumentare fino alla bandiera a scacchi. Festa non solo per il pilota spagnolo, ma anche per il team Pramac Racing: è anche la sua seconda vittoria assoluta in MotoGP.

Martin sbloccato

È la sua seconda vittoria in MotoGP, a quasi due anni di distanza dalla prima. Ora però Jorge Martin è decisamente sollevato, s’è tolto un peso. “Mi sento come se qualcosa si fosse sbloccato nella mia testa” ha raccontato. “È passato tanto tempo… C’era quel qualcosa che non mi permetteva di mostrare tutto il mio potenziale in pista. Ora sono tornato.” L’ex iridato Moto3 ora ha compiuto il primo passo verso la risalita e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Una buona notizia per Ducati, anche se forse fino ad un certo punto. Ricordiamo l’anno scorso il lungo “ballottaggio” con Bastianini per il secondo posto nel team ufficiale, Martin non aveva nascosto la delusione per la preferenza verso l’italiano. Il pilota Ducati Pramac è pronto a dire di nuovo la sua in MotoGP e, s’è già visto in passato, ha le capacità per arrivare molto in alto.

Foto: motogp.com