Una prima vittoria in MotoGP ha un grandissimo valore. Per Johann Zarco moltiplicate questo valore per gli oltre sei anni d’attesa prima di mettere tutti i pezzi al proprio posto, backflip celebrativo incluso. L’alfiere Pramac Ducati ha finalmente rimosso quel complesso che cominciava davvero a pesare e che invece, inatteso da tutti, è scomparso lo scorso weekend in Australia con il successo preso di forza all’ultimo giro (la cronaca del GP). È con questo spirito che Zarco si avvicina al round in Thailandia, ora certamente più leggero dopo il grande risultato raggiunto. E se riuscisse a ripetersi metterebbe a referto un risultato storico, stavolta molto più positivo del record di podi senza vittorie in MotoGP.

Una lunghissima attesa

Bisogna già pensare al terzo appuntamento consecutivo di questa stagione MotoGP, non ha nemmeno avuto troppo tempo per festeggiare, ma Johann Zarco è ancora galvanizzato. Ha dovuto attendere tantissimo per riuscire ad avere la sua rivalsa in classe regina, in Australia finalmente è riuscito a completare l’opera. “Ora ho più fiducia e meno stress, come se fosse successo qualcosa di grosso” ha raccontato, come riportano i colleghi di Paddock-GP. Si spiega poi meglio: “È qualcosa di simile al primo titolo. Avevo vinto a 25 anni e dopo aver aspettato tanto, proprio come in MotoGP. Ben 120 gare prima di vincerne una.” Un trionfo che è valso i complimenti di tanti colleghi di categoria: “È stato bello, molti piloti si sono congratulati con me ed erano sinceri.”

Zarco può fare la storia?

Chissà se in questi ultimi quattro GP riuscirà a replicare quanto fatto sabato scorso a Phillip Island. Sarebbe un passo storico per la Francia: solo Quartararo è riuscito a vincere più di una volta in classe regina, vedremo se ce la farà anche Zarco. Quel che è certo è che è determinato a concludere nel miglior modo possibile il capitolo in rosso prima di LCR Honda. “Mi piacerebbe fare un altro piccolo passo avanti per essere più veloce e chiudere al meglio la storia con Ducati” ha sottolineato il 33enne di Cannes. “Bisogna lavorare duramente fin dall’inizio. Non sarà facile, ma sarà un’esperienza utile per i prossimi due anni.” Quando appunto cambierà per un marchio attualmente in crisi, la sua esperienza darà una mano a risalire?

Foto: Social-Johann Zarco