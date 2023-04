MotoGP Jerez: Aleix Espargaro pole position nel caos

Serve ben oltre la bandiera a scacchi per il colpaccio di Aleix Espargaro: è una pole position targata Aprilia, la prima dal GP Catalunya 2022! Tra sorprese (guardate dove scatterà il leader MotoGP) e qualche goccia di pioggia all’inizio della Q2 per aggiungere ancora più imprevedibilità alla battaglia per decidere la griglia di partenza. In prima fila ci sono Jack Miller e Jorge Martin, attenzione al 6° posto di Dani Pedrosa… Alle 15:00 ci sarà la Sprint, una gara breve da non perdere! Tempi e cronaca delle qualifiche MotoGP a Jerez.

MotoGP Jerez, il programma del GP Spagna

Q1: il leader MotoGP è out!

Una prima sessione di qualifiche che vede tanti nomi a sorpresa. Non quello di Bastianini, che si è fermato definitivamente proprio all’inizio delle ultime prove. Si sta complicando non poco il 2023 del neo acquisto Ducati Team… Rimangono comunque Bezzecchi, Bagnaia, Quartararo, Binder, tutte le Honda, giusto per citare qualcuno. E sono solo due i posti disponibili per accedere al turno successivo! È una battaglia serratissima, il campione MotoGP in carica in particolare rischia il disastro. Ma Francesco Bagnaia non ci sta, vuole la Q2 ed è determinato ad ottenerla. Cosa che gli riesce nei minuti finali, con Brad Binder in 2^ posizione. I problemi invece ci sono per l’attuale leader iridato, che è il primo degli esclusi! Ancora una volta Quartararo rimane lontano, 6° in griglia e quindi solo 16° in griglia. Il colpo di scena però arriva allo scadere, piove in pit lane!

Q2: emerge Aleix Espargaro!

Inizia la sessione, alcuni scelgono le gomme da pioggia ed altri sono in pista con le slick. Un imprevisto che può scombinare ancora di più i valori in questa sessione determinante. In palio la pole position, più in generale la top 12 sia per la MotoGP Sprint che per la gara lunga di domenica. Dopo un inizio cauto, la battaglia sarà con le gomme da asciutto per tutti: i tempi migliorano col passare dei secondi, è una sessione davvero frizzante ed imprevedibile. Serve ben oltre la bandiera a scacchi per completare tutti i giri ed avere così il quadro della situazione. Proprio in questo momento arriva Aleix Espargaro, ad un soffio pure dal record assoluto!

Q2, i settori

Foto: Valter Magatti