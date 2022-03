MotoGP, il padre di Enea Bastianini “Che tensione!”

Il cuore batte fortissimo, le mani tremano, il viso è corrugato dalla tensione. È l’immagine di un padre o di una madre quando il figlio gareggia in moto. Vivere le gare da fuori spesso è più faticoso che in sella ad una MotoGP. Quando si è nel paddock si stempera la tensione con un sorriso o uno sguardo complice scambiato con il proprio figlio ma se si è a migliaia di chilometri è tutto terribilmente difficile. Enea Bastianini è uno tra i piloti più attesi del Mondiale MotoGP . Nei test invernali ha instaurato un ottimo feeling con la Ducati Desmosedici GP21 ed è considerato un pilota da vertici. Ma come sta vivendo la vigilia del mondiale suo padre?

Emilio Bastianini, sei a Rimini o Losail?

“Sono a casa, a Rimini. Sarei dovuto andare in Malesia poi in Qatar ma mia moglie non sta tanto bene allora Enea ha preferito che io rimanessi a casa, vicino a lei”.

Cosa stai provando in questo momento?

“Le sensazioni che si provano rimanendo a casa non sono belle perché non si riesce a viverle direttamente. Si vive tutto in modo indiretto, con più tensione. Aspetto con ansia di sentire e vedere quello che ci mostreranno e diranno in televisione. Passerò tutto il week-end con le dita incrociate”.

Cosa hai detto ad Enea alla partenza per il Qatar?

“Io gli ho detto semplicemente “fai quello che puoi ed il resto verrà da sé”. Lui mi ha abbracciato e mi ha detto “sta tranquillo”. Sono più che fiducioso ma, ripeto, stare a casa non è bello, proprio per niente! È difficile!”.

Foto Marzio Bondi

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri