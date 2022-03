MotoGP, Enea Bastianini sollecita Ducati: “La nuova carena non è arrivata”

Dopo l’11° posto finale nella stagione di esordio in MotoGP, Enea Bastianini debutterà con il team Gresini in sella ad una Ducati Desmosedici GP21. Nei test invernali, soprattutto a Sepang, a dimostrato di poter dire la sua e il GP del Qatar sarà un primo banco di prova. Obiettivo top 5 molto ambizioso, che dimostra le vere intenzioni del pilota romagnolo. Al suo fianco non ci sarà suo padre Emilio, che seguirà da casa questo week-end del Motomondiale.

Un anno fa Enea Bastianini debuttava in MotoGP sul circuito di Losail centrando subito una top-10. A distanza di tempo l’asticella dell’obiettivo si alza e punta al gruppo di testa. “Siamo pronti e contenti di essere qui. Dobbiamo mettere in pratica quello che abbiamo capito nei test. Siamo stati sempre lì davanti. Mi è sempre mancata un po’ la qualifica, stavolta sembra andare meglio. Per noi sarà importante riuscire a dimostrare questo. Le moto sono tutte vicine, Suzuki e Honda sembrano aver fatto un grande passo in avanti, ci sarà da divertirsi anche se sarà dura. Abbiamo un’ottima squadra e possiamo fare bene“.

Enea Bastianini pronto per la scalata MotoGP

Nella stagione 2021 ha chiuso con due podi nel doppio round di Misano, stavolta l’assalto al vertice vedrà tanti protagonisti e ripetersi nn sarà impresa facile. “Ho visto una Honda molto in forma, Alex Rins è cambiato… Veloce, costante, pochi errori, potrebbe essere un avversario molto tosto. E poi in Ducati siamo in tanti e tutti molto veloci, non sarà facile. Marc è ritornato ad essere Marc, Quartararo è campione del mondo ed è il numero 1“.

Il tanto atteso aggiornamento aerodinamico per la sua Ducati non è arrivato in Qatar. Il ‘Bestia’ inizierà questo campionato sulla GP21 dotata delle ultime specifiche presenti a Valencia. Da qui proverà a bussare nuovamente alle porte di Borgo Panigale… “Se sarà una gara da primi posti non so, sicuramente da top 5. Siamo pronti ad essere nei cinque, di più non so. Mi piacerebbe ottenere qualcosa in più, però non è neppure venerdì, dipenderà anche dalle condizioni meteo, se ci sarà vento faremo più fatica. La nuova carena sembra essere migliore da questo punto di vista, però ancora non ce l’ho. Lavoriamo con quello che si ha, cercherò di essere veloce – conclude Enea Bastianini -. Quest’anno sarò più severo con me stesso“.

