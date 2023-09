Arriva l’annuncio ufficiale per quanto riguarda il 2024 in Pramac Ducati. Il futuro di Franco Morbidelli, che era apparso ultimamente più nebuloso (l’aveva ammesso lui stesso alla fine dei test) dopo tante voci insistenti, ora è confermato. L’italo-brasiliano, in uscita da Yamaha, affiancherà Jorge Martin in sella alla Ducati Desmosedici 2024. Una nuovissima avventura per Morbidelli, che cambia squadra ma anche marchio, con l’obiettivo di rilanciare la sua carriera in MotoGP dopo vari anni difficili, incluso questo 2023.

Morbidelli-Pramac, i commenti

“Ho un ottimo rapporto con Franco Morbidelli, che ha dimostrato di essere un campione in molte occasioni” ha sottolineato il team principal Paolo Campinoti. “Sono certo che nel nostro team troverà le condizioni giuste per tornare a lottare per le posizioni che merita.” Gli dà il benvenuto anche il team manager Gino Borsoi: “È un onore avere l’opportunità di lavorare con un campione come Franco Morbidelli. Ho grande fiducia in lui e nel suo talento. Sono certo che nel nostro team si troverà molto bene e che insieme riusciremo a raggiungere grandi risultati.”

“Con noi mostrerà il suo potenziale”

Non meno entusiasta Luigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse: “È un piacere per noi accogliere Franco Morbidelli all’interno del nostro team factory-supported Pramac Racing per la prossima stagione sportiva, in sella ad una Desmosedici GP ufficiale. Franco è un pilota di grande talento ed esperienza, in più di un’occasione ha dimostrato di essere forte e veloce. Non a caso nel 2020 è stato vicecampione del Mondo in MotoGP, vincendo tre GP. Siamo convinti che, insieme al team Pramac Racing e grazie al nostro supporto, potrà dimostrare tutto il suo potenziale. Non vediamo l’ora di affrontare insieme questa nuova entusiasmante avventura.”

Foto: Social-Franco Morbidelli