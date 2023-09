MotoGP, test amaro per Morbidelli: bocciati aerodinamica e telaio

Una giornata di test deludente per Franco Morbidelli. Il pilota italiano non l’ha nascosto, soprattutto per quanto riguarda le novità portate da Yamaha. Il nuovo motore era solo per Fabio Quartararo mentre lui, prossimo all’addio, ha provato aerodinamica e telaio, parti che avrebbe potuto usare quest’anno. Ma non le userà: Morbidelli è stato netto nello scartare i due aggiornamenti arrivati da Iwata. Una frustrazione dovuta anche ai suoi piazzamenti sempre in coda, a questo aggiungiamo l’incertezza sul futuro. Sembrava fatta, ma dopo le sue ultime dichiarazioni appare chiaro come non abbia ancora nulla in mano.

Morbidelli boccia le novità Yamaha

“Abbiamo provato un po’ di cose: nuova aerodinamica, un nuovo telaio, delle gomme diverse per Michelin. I primi due non mi sono piaciuti per niente. Continuerò col pacchetto di sempre.” Franco Morbidelli, piuttosto abbattuto, esordisce così alla fine della giornata unica di test svolta a Misano. I tempi contavano poco, per Yamaha era un giorno importante per compiere qualche passo avanti. Alla delusione di Quartararo si unisce quindi quella del pilota italiano. Anzi, frustrazione, come la definisce lui stesso: “La soluzione migliore è stata tornare a tutto standard. Quand’è così vuol dire che il margine di miglioramento è poco e quand’è così sono un po’ triste.” Michelin poi ha portato un’anteriore ed una posteriore da far provare a tutti i piloti. “Forse ero anche stanco, ma non ho percepito grandi differenze” ha commentato Morbidelli. Indica poi un dettaglio: “L’anteriore forse era un po’ diversa, un po’ più dura e dava un feeling migliore.”

Morale basso

“Mi dà fastidio essere là dietro, non mi piace” ha commentato Morbidelli, indicando le ormai costanti posizioni in cui si trova in ogni GP. “È così da due anni e non mi piace. Un 2021 duro, così come il 2022, ed è un 2023 difficile. So però che ho imparato tanto e sono una persona migliore, riesco a gestire meglio certe situazioni, ma voglio affrontare questa seconda parte di stagione con l’attitudine migliore. Sono un po’ a terra, ma ora ricarico le batterie e mi preparo per affrontare la seconda metà di campionato col migliore atteggiamento possibile.” Sembrava ormai fatta per il suo futuro, invece è ancora molto incerto. Quando si saprà qualcosa? “Quando e se firmerò il contratto” è stata la risposta di Morbidelli.

Foto: Valter Magatti