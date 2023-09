Aleix Espargaró ha provato poco e nulla nella giornata di test MotoGP a Misano. Si tratta dell’ultima occasione prima del test invernale di Valencia che concluderà la stagione 2023. Nessun nuovo telaio in carbonio, ma Miguel Oliveira ha provato la RS-GP ufficiale, con la speranza che dal prossimo anno Aprilia possa contare su quattro moto simili in griglia.

Un nuovo telaio per l’Aprilia RS-GP

Dopo il deludente 12esimo piazzamento di ieri, Aleix Espargaró è ritornato sul circuito sanmarinese per effettuare qualche giro con l’Aprilia RS-GP. “È una normale giornata di test, su una pista piuttosto speciale“, ha detto il pilota di Granollers, sempre in grande difficoltà sul layout adriatico. La Casa di Noale non ha portato grandi aggiornamenti in vista di questo test Irta, quindi il grosso delle novità è atteso a Valencia nel mese di novembre. “Ho provato un nuovo telaio e alcuni aggiornamenti elettronici in mattinata. È solo un primo test in modo che gli ingegneri abbiano più dati su cui lavorare per il test di Valencia“.

A differenza di KTM, il nuovo telaio non era la versione in carbonio, su cui Aprilia sta già lavorando da mesi. “Non è un telaio in carbonio. È un po’ più leggero e un po’ più morbido al tatto, un po’ più flessibile. Non è meglio o peggio, è solo diverso“. Ci sono vantaggi e svantaggi, va un po’ meglio sui dossi, ma perde in stabilità, tant’è che ha rimediato una caduta. “Ho perso il controllo della ruota posteriore entrando nella curva 13 e mi sono diretto dritto verso il muro. È stato piuttosto spaventoso e ho dovuto saltare giù dalla bici all’ultimo momento. Non è stata una vera caduta, sono andato molto lontano e poi sono saltato giù dalla moto per evitare il muro“.

Oliveira con la moto ufficiale

Il compagno di marca Miguel Oliveira ha iniziato a girare con la moto 2022 con cui ha stabilito il suo miglior tempo, prima di passare alla RS-GP23. Aleix Espargaró si augura di vedere quattro prototipi ufficiali nel campionato di MotoGP 2024. “È bello conoscere anche il punto di vista di Miguel. Penso che sia una mossa intelligente da parte di Aprilia lasciare che Miguel guidi la moto del 2023 per capire qualcosa di più e raccogliere più dati. Purtroppo non può utilizzare la moto nelle gare a causa delle normative vigenti. Se potessi decidere, darei a entrambi i piloti [del team cliente] le specifiche 2023. Naturalmente non è così semplice“.

Lamentela su Misano

Al termine della gara domenicale il veterano dell’Aprilia si è lamentato duramente in merito al tracciato di Misano. “Questa è una pista da go-kart. Non amo i tracciati così stretti. Qui non è possibile fare un bello spettacolo. Il sorpasso è praticamente impossibile, anche per i piloti più veloci… Le MotoGP di oggi sono diventate così veloci che abbiamo bisogno di layout di pista diversi“.

Foto: Instagram @aleixespargaro