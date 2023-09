Arai Quantic Robotik Blue, le ultime novità BER Racing

Ber Racing presenta alcune novità bollenti di questa settimana. In evidenza c’è un Arai di nuova generazione dedicato ai motociclisti alla ricerca di un casco Sport Touring dinamico. E’ destinato a cerca il comfort sulle lunghe distanze e le performance di derivazione sportiva. L’inedita presa d’aria integrata nel Logo Arai 3D, le due Tear-Ducts anteriori, lo spoiler estrattore posteriore e la nuova presa d’aria mentoniera, assicurano un ricambio d’aria efficiente e costante. La calotta esterna, ancora più liscia e resistente, integra il nuovo sistema visiera VAS, è realizzata adottando la tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction) ed è stata allargata alla base di 5 mm per facilitare le operazioni di calzata e rimozione del casco. E’ il primo Arai a superare la nuova (e più restrittiva) Omologazione ECE 22.06. Disponibile presso tutti i rivenditori ARAI-BER Autorizzati, berstores.com e BER Store Modena.

La scelta perfetta per gli Urban Rider

NS-2 è la scelta perfetta per chi usa la moto in città ma aspira anche a lanciarsi in viaggi Long Touring.

La forma della calotta, la visiera e il sistema di ventilazione sono stati sviluppati per ridurre la resistenza del casco a velocità di crociera. Al tempo stesso diminuendo lo stress sul collo del pilota anche dopo ore di utilizzo e mantenendo sempre una temperatura fresca all’interno del casco. La morbidezza degli interni antiodore cuciti a mano, completamente personalizzabili e approfitta del livello di protezione offerto dalla calotta interna in EPS a più densità. Ulteriori informazioni qui.

La gamma Pro XV2 AIR

Combina livelli di comfort insuperabili con un’imbattibile protezione in una gamma di capi che ti faranno chiedere perché non li hai indossati prima d’ora. Eccellenti livelli di protezione dagli impatti e progettato per essere indossato sotto ai tuoi indumenti. La nuovissima tecnologia “Seam-less loom full mesh” ha prodotto un tessuto che non solo è più leggero, con una traspirabilità imbattibile, ma è resistente come un tessuto normale. L’armatura Isolator attinge ai nostri anni di esperienza per ottenere un’indossabilità leggera, morbida ed attivata dal calore del corpo. In questo modo si adatta al meglio offrendo allo stesso tempo una protezione senza precedenti. Dotato di protezione isolante CE livello 2 che può essere facilmente rimossa dalla tasca interna per lavare il capo.