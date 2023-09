Moto3: Noah Dettwiler al debutto con CIP nel 2024

Dopo la “prova” come wild card nello scorso GP in Austria, Noah Dettwiler si prepara per il debutto a tempo pieno. Il giovane pilota svizzero, pupillo dell’ultimo iridato elvetico Thomas Luthi, infatti sarà uno degli esordienti nel Mondiale Moto3 2024, schierato dal team CIP – Green Power. Un altro debuttante confermato per una prossima stagione mondiale che verrò rinforzata da tanti volti nuovi, piano piano verso le conferme ufficiali.

Noah Dettwiler, il profilo

Dettwiler-CIP, l’annuncio

“Il team CIP – Green Power dà il benvenuto ad un nuovo pilota per la prossima stagione nel Mondiale Moto3” si legge nella nota ufficiale. “La squadra di Alain Bronec ha una lunga tradizione a livello di supporto dei nuovi talenti nel Campionato del Mondo. CIP – Green Power farà tutto il possibile per mostrare il grande potenziale di Noah Dettwiler, passato attraverso la Red Bull Rookies Cup ed il JuniorGP.”

Seguono poi le dichiarazioni del team principal Bronec, che saluta il pilota svizzero per la prossima stagione insieme. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Noah Dettwiler” è il commento dell’ex pilota. “È un giovane talento allenato da Thomas Luthi, iridato 125cc e due volte vice-campione Moto2. Siamo certi che è la scelta perfetta per il Mondiale, noi faremo di tutto per permettergli di esprimere il suo potenziale in pista.”

Foto: Social-Noah Dettwiler