Il paddock della MotoGP si stringe intorno a Fausto Gresini. Il messaggio di Ezpeleta e Capirossi nel giorno della presentazione del team.





Nel giorno della presentazione del nuovo progetto Gresini Racing il pensiero vola a Fausto Gresini. Ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, il manager romagnolo lotta ancora contro la brutta bestia del Covid-19. Una sfida lenta e costante, che tiene in apprensione il paddock della MotoGP da quasi due mesi. Secondo le ultime informazioni la situazione è stabile e con valori sufficienti, resta sedato in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare. Nelle ultime 48 ore non ci sono state grosse novità.

Ma il Team Gresini non si è fermato e ha presentato i due progetti Moto2 e Moto3, da quest’anno accomunati da una bandiera italo-indonesiana in entrambe le categorie, grazie ai sodalizi con MP1e Federal Oil. In una giornata così importante e simbolica non poteva mancare l’intervento del boss della Dorna Carmelo Ezpeleta. “Siamo molto preoccupati per la tua salute… Questo video è per darti tutta la speranza aspettando di rivederci per una nuova stagione“. Gli fa eco Loris Capirossi: “Il mio primo titolo l’ho vinto grazie al tuo aiuto, nel 1999 vengo a correre nella tua squadra. Tu sei un combattente e ora devi combattere di più. Forza Fausto e ti vogliamo vedere al più presto in forma“.