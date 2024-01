Un anno ricco di novità per Fabio Di Giannantonio, pronto per il “secondo capitolo” della sua esperienza in MotoGP. Dopo due anni con i colori Gresini, il pilota romano è pronto a ripartire con Pertamina Enduro VR46 Racing Team, affiancato da David Munoz come capotecnico e con una Ducati Desmosedici GP23. Si riparte da un gran finale di 2023 da protagonista, quando era sotto pressione e provvisoriamente senza squadra per la stagione MotoGP 2024. Una condizione che a Di Giannantonio non dispiace, ora però è il momento di confermare quei primi segnali di crescita visti alla fine dell’anno scorso. La motivazione è alle stelle, come ha ammesso lui stesso: “L’unica cosa che importa è non avere una stella vicino, voglio esserlo io. Non c’è nessun Marc Marquez o qualcun altro che può essermi maggiormente di motivazione di questo.”

“Valentino Rossi di grande aiuto”

Come detto, sarà un Mondiale MotoGP 2024 ricco di novità, ma Fabio Di Giannantonio non vede particolari problemi. “La moto provata a Valencia è meglio in ogni area, il team è fantastico e professionale… La partenza è stata davvero ottima. Dovremo fare dei buoni test, ma saremo in grado di lottare dalla prima gara in Qatar.” È ora parte del team VR46, che vuol in particolare due aspetti. “Mi sono allenato di più al Ranch e questo mi ha permesso di crescere e migliorarmi” ha sottolineato il pilota romano. Ma non solo: “Avere Valentino Rossi come boss è davvero un grande aiuto.” Sa benissimo cosa ci si aspetta da lui dopo lo scintillante finale di stagione 2023. “L’obiettivo è ripartire da lì per arrivare a stare costantemente in top 5” ha dichiarato Di Giannantonio. “Ma questo dipenderà anche da come inizieremo nei test. A Sepang cercheremo di sistemare alcune cose, per poi andare in Qatar ed essere il più pronti possibile per la prima gara.”

“Lottavamo per il CIV, ora insieme in MotoGP!”

In questa stagione MotoGP guiderà la GP23, vede grandi differenze rispetto al Ducati che aveva l’anno scorso? “In pista con gli altri avevo già visto qualche differenza” ha raccontato. “Ma il contatto con la GP23 è stato fantastico. Certo dobbiamo lavorare in alcune aree, ma la moto ha un grande potenziale.” Ora dall’altra parte del box c’è Marco Bezzecchi. “Ci conosciamo da piccoli, in questi giorni abbiamo ritrovato alcune belle foto del 2015 nel CIV Moto3, quando abbiamo lottato per il titolo. Ora siamo compagni di squadra in MotoGP!” ha raccontato Di Giannantonio. “Abbiamo un ottimo rapporto, è un pilota molto preciso e veloce in tante condizioni, sarà interessante osservarlo.” Quest’anno accanto avrà David Munoz come capotecnico, come lo vede? “Ripartire da zero non è mai d’aiuto, ma a Valencia la prima impressione è stata molto positiva” è la risposta. “L’obiettivo è essere veloci e David mi aiuterà a fare il massimo quest’anno.”