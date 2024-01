MotoGP, ecco i colori VR46 per le Ducati GP23 di Bezzecchi e Di Giannantonio

Nuova stagione mondiale per il VR46 Racing Team. Nuovi colori, nuovo main sponsor (Pertamina Enduro), una formazione rinnovata a metà con l’arrivo di Fabio Di Giannantonio accanto a Marco Bezzecchi. Al Palariccione la squadra tricolore ha aperto ufficialmente un 2024 come sempre ricco di sfide. Entrambi i piloti VR46, che guideranno una GP23, sono determinati a dire la loro in MotoGP. Bezzecchi deve riprendere il filo dopo una seconda metà di 2023 più complessa, mentre Di Giannantonio deve confermare i segnali visti sul finale dello scorso campionato.

VR46 apre la nuova stagione

Un anno speciale per la squadra, che proprio nel 2014 ha iniziato l’avventura mondiale. Cifra tonda quindi in questo 2024 per un team VR46 approdato da anni in MotoGP. Dopo Mooney, quest’anno è Pertamina Enduro, colosso indonesiano dei lubrificanti, a ricoprire il ruolo di sponsor principale della squadra VR46 per il nuovo campionato. Sul palco anche Valentino Rossi, presente assieme ai responsabili del team ed ai suoi piloti che inaugurare ufficialmente un nuovo anno mondiale ricco di sfide. Quali sono gli obiettivi per questa stagione? “Migliorare costantemente” è la risposta di Pablo Nieto, team manager VR46. “Arriviamo da una stagione bellissima. Sarà difficile perché ci sono tanti piloti veloci, ma cercheremo di essere sempre protagonisti.”