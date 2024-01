Alpe Adria: tra i campioni Luca Spigariol e Luca Alessio

Con la cerimonia di premiazione al Motor Bike Expo di Verona sono stati celebrati i protagonisti dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship 2023 ed i vincitori delle classi FIM Europe. Il campionato ha una lunga tradizione, si svolge da decenni e coinvolge principalmente i piloti ed i circuiti dell’Europa dell’est. All’Alpe Adria sono presenti spesso però anche tanti italiani. E sia nella CUP600 che nella CUP1000 hanno trionfato dei piloti della nostra nazione: Luca Spigariol e Luca Alessio. Nel 2024 saranno ancora di più con l’introduzione dell’Italian Challenge, nuova classifica interamente riservata agli italiani. Tra le novità anche la libera scelta delle gomme da utilizzare nei weekend di gara.

Nell’Alpe Adria Supersport 300 ha vinto il titolo Mate Szamado mentre in Stock 600 se lo è aggiudicato Gergo Molnar. In Supersport il vincitore del 2023 è stato Strahinja Kovacevic. Passando alle cilindrate massime, in Stock 1000 ha dominicato il campionato il polacco Milan Pawelec che è stato poi selezionato per la Red Bull Rookies Cup a conferma del suo grandissimo talento. In Superbike si è imposto una vecchia conoscenza del CIV SBK: l’intramontabile Michal Filla con Hannes Schafzahl secondo e Ireneusz Sikora terzo.

Nel FIM Europe, in Superport 300 vittoria dell’ungherese Mate Szamado al termine di una stagione pressoché perfetta. In Superstock 1000, invece, a ritirare il premio di campione 2023 è stato Martin Tritscher.

Nel 2024 le categorie della FIM Europe si ampliano con l’introduzione della Supersport 600/Next Generation, importante per la crescita dei piloti in vista di un eventuale passaggio al mondiale.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri