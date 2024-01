Terzo nel Mondiale MotoGP 2023, ora Marco Bezzecchi sa bene di dover alzare ancora l’asticella. Il pilota romagnolo può contare nuovamente sul team VR46, presentatosi ufficialmente oggi al Palariccione, ma avrà una Ducati GP23, ovvero quella del secondo iride di Bagnaia. Una moto che Bezzecchi deve ancora conoscere meglio per poter essere protagonista come vuole lui, ma c’è ancora tempo per sistemare ogni dettaglio. Non manca molto per i primi test della nuova stagione MotoGP, il #72 di VR46 pensa solo ad un passo alla volta per arrivare pronto fin dal primo GP.

“Obiettivi? Prima i test MotoGP”

La sua seconda parte della stagione MotoGP 2023 è stata segnata da un infortunio. Ora come sta? “La spalla va bene, ho ancora la placca e i chiodi che mi dovrò tenere per tutto l’anno” ha ammesso Marco Bezzecchi. “Bisogna tenerla per circa 6 mesi, e i 6 mesi dall’operazione cadono esattamente quando inizia il campionato… Dovrò correre con la placca. A parte questo però la spalla funziona bene, l’ho provata al Ranch, in motocross. Mi sto allenando per arrivare pronto alla nuova stagione.” Quali sono gli obiettivi per il Mondiale MotoGP 2024? “È presto per fissarne. L’anno scorso è stato fantastico, ma ogni anno è diverso” è la risposta. “Non abbiamo neanche svolto il primo test quindi voglio aspettare prima di fissare un target. Certo dopo l’anno scorso voglio fare bene o anche meglio, ma è il momento di stare calmi, pensare ai test e conoscere meglio la moto. Dopo la Malesia ci si potrà pensare.”

Bezzecchi: “La moto è un po’ diversa”

Non manca anche un commento sullo spinoso tema delle concessioni introdotte in MotoGP, cosa che Ducati non avrà. “Honda e Yamaha potranno provare di più la moto, fare più test, e certo sarà un vantaggio” ha ammesso Bezzecchi, che però si dice molto tranquillo. “Penso solo a me ed alla mia squadra: Ducati sta lavorando molto bene e non sono preoccupato.” Com’è stato il primo contatto con la GP23? “La moto è un po’ diversa: niente di pazzesco rispetto alla mia moto precedente, ma quando ti abitui ad un certo stile è un po’ difficile cambiare anche se i cambiamenti sono molto piccoli. A Valencia ho visto punti positivi ma anche aspetti su cui devo migliorare, in particolare riguardo il mio stile di guida.”

C’è differenza tra GP22 e GP23? “È una differenza un po’ più grande rispetto al passaggio tra GP21 e GP22” ha dichiarato Bezzecchi. “Ancora devo capire come posso fare bene, o meglio so cosa devo fare ma a Valencia mi è mancato qualcosa.” È preoccupato per una GP24 potenzialmente molto più avanti della sua Ducati? “Dovete chiedere a Bagnaia o agli altri ufficiali, io darò il massimo per essere sempre lì” è la risposta. La testa è già ai prossimi test in Malesia. “Non vedo l’ora: [Sepang] una pista diversa e che mi piace molto, di solito mi diverto. Voglio vedere come mi sento con la nuova moto.”