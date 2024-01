MotoGP: da Gresini a VR46, le date di presentazione finora

Manca ancora molto ai primi test della nuova stagione MotoGP. Prima di allora però tocca alle presentazioni delle varie squadre. La lista provvisoria si completa oggi con VR46 Racing Team, che ha ufficializzato l’evento per il prossimo 24 gennaio alle ore 15:00 dal Palariccione, un appuntamento che sarà trasmesso anche via streaming sui canali ufficiali del team. Verranno presentati sia la conferma Marco Bezzecchi che il nuovo arrivato Fabio Di Giannantonio, ma anche il nuovo main sponsor Pertamina Enduro, colosso indonesiano dei lubrificanti.

Le altre squadre

Si tratta dell’ultimo annuncio dei cinque di cui finora siamo a conoscenza. Aprirà le danze Gresini Racing prima con i suoi team Moto2 e MotoE, per poi passare ai più attesi, i fratelli Alex e soprattutto Marc Marquez (qui i dettagli). Ducati Team aveva già svelato i suoi piani nel corso della festa di fine anno, annunciando la presentazione della squadra del campione MotoGP in carica in occasione di una tre giorni a Madonna di Campiglio. Sappiamo già poi che Trackhouse Racing, il nuovo team satellite di Aprilia dopo l’addio improvviso di RNF, si presenterà a Los Angeles. Per finire la lista provvisoria, Yamaha Racing presenterà Fabio Quartararo ed Alex Rins ad inizio febbraio al Sepang International Circuit.

MotoGP, le presentazioni 2024

20 gennaio, ore 18.30: Gresini Racing – Cocoricò, Riccione

21-22-23 gennaio: Ducati Team – Madonna di Campiglio

24 gennaio, ore 15.00: VR46 Racing Team – Palariccione, Riccione

26 gennaio: Trackhouse Racing (Aprilia) – Los Angeles

5 febbraio: Yamaha Racing – Sepang