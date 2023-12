MotoGP, team Gresini e Marquez: ufficiale la data di presentazione

Il team Gresini Racing ha ufficializzato la data di presentazione per la stagione 2024. Appuntamento a sabato 20 gennaio presso la famosa discoteca Cocoricò di Riccione. Dalle 17:30 saranno protagoniste le squadre dei campionati MotoE e Moto2, dalle 18:30 quella MotoGP.

MotoGP, Gresini sogna un grande 2024 con i Marquez

Ovviamente, riflettori puntati su Marc Marquez. Per l’otto volte campione del mondo la prima uscita con addosso i colori del nuovo team. Com’è noto, ha già guidato la Ducati Desmosedici GP23 nel test a Valencia e ha avuto una prima presa di contatto con il gruppo di lavoro che lo accompagnerà nel 2024. Le premesse sembrano buone.

La sua presenza potrebbe giovare anche al fratello Alex, che cercherà di essere il più possibile all’altezza. Il passaggio nella famiglia Gresini Racing gli ha permesso di rilanciarsi dopo i difficili anni in Honda e nel prossimo campionato MotoGP punta a migliorarsi ulteriormente. Il potenziale nel box è alto.

In Moto2 la coppia di piloti è composta da Manuel Gonzalez e Albert Arenas. Il campione Supersport 300 del 2019 è reduce da una stagione di grande crescita e sembra pronto a lottare costantemente per le posizioni di vertice. Il campione Moto3 del 2020 ha un po’ faticato nella categoria intermedia e cerca rilancio. In MotoE conferme per Matteo Ferrari e Alessio Finello.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: MotoGP.com