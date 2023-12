Un anno di “pausa” nella Supersport tricolore, il Barni Spark Racing Team annuncia il ritorno. Lo farà con Edoardo Aquilano, pilota brianzolo classe 2005, vincitore della Pirelli Cup nella Coppa Italia CIV, classe 600. Tolta la wild card al Mugello in questo 2023, parliamo di un debuttante quindi in sella alla Panigale V2 della squadra bergamasca guidata da Marco Barnabò, che ha un dolce ricordo del CIV Supersport. L’esordio nel 2022 ha portato subito il titolo con Nicholas Spinelli, quest’anno non sono mancate le “ospitate” col suo pilota della Supersport mondiale Yari Montella, che ha sempre ben figurato.

Edoardo Aquilano, il profilo

Dopo gli inizi molto precoci nel motocross, è passato alla pista e nel 2021, all’età di 16 anni, ha disputato il suo primo campionato, la Yamaha R3 Cup. Nel 2022 arriva per lui il primo successo in gara ed il quarto posto in campionato. Selezionato da Yamaha Racing per partecipare al “Master Camp” nel Ranch di Valentino Rossi, Aquilano ha scelto di abbandonare le moto di piccola cilindrata e nel 2023 si è confrontato con una 600cc nella Pirelli Cup, vincendo subito il titolo. “Entrare a far parte di un team con così tanta esperienza è una grande opportunità per me” è il suo commento. “Sono sicuro che potrò crescere molto e non vedo l’ora di provare la Ducati, una moto che finora non ho mai guidato. Mi sto preparando molto intensamente a livello fisico per arrivare pronto ai primi test e all’inizio della stagione”.

Barni torna nel CIV Supersport

“Questa è una categoria che mi piace molto, le gare sono sempre incerte e molto combattute” ha sottolineato il team principal Marco Barnabò. “Abbiamo vinto il CIV Supersport nel 2022 con Nicholas Spinelli e nella quale abbiamo sviluppato la nuova Panigale V2 che ci ha regalato belle soddisfazioni con Montella. Insomma, non ci manca nulla per ben figurare e abbiamo deciso di far correre un debuttante nel CIV, cercando di creare il giusto mix tra la nostra esperienza e la sua freschezza”.