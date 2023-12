Sei anni di grandi trionfi, poi tre di sconfitte contro Yamaha e Ducati: che Kawasaki vedremo nel 2024? Se lo domandano molti. L’addio di Jonathan Rea, nonostante un contratto valido anche per il prossimo anno, non è un buon segnale. Non ci sarà una Ninja ZX-10RR nuova, però in casa KRT lavorano sodo per estrarre altro potenziale dall’attuale moto e sperano che il nuovo arrivato Axel Bassani possa portare qualche indicazione utile dopo i tre anni trascorsi su una Ducati Panigale V4 R.

Superbike, Roda tra 2023 e nuovo regolamento

Guim Roda in un’intervista a Motosan.es ha fatto un bilancio del 2023, sotto le aspettative rispetto agli anni precedenti: “Non siamo riusciti a introdurre i cambiamenti che ci aspettavamo ci avrebbero fatto fare un piccolo passo avanti. All’interno del regolamento avevamo poco margine di miglioramento e ciò che abbiamo deciso di migliorare non ci ha dato le prestazioni che volevamo. Invece, gli altri hanno fatto un piccolo step e questo ci ha privato di poter essere costantemente in lotta in ogni gara”.

Nel 2024 ci sarà un nuovo regolamento tecnico e il team manager Kawasaki ha espresso il suo pensiero: “La base standard è buona, però poi bisogna consentire un bilanciamento o un upgrade che permetta di eguagliare le moto. Ci sono il peso combinato, il controllo del flusso di carburante, il calcolo dei giri motore… Tutto questo rappresenta una volontà di poter incidere”.

Questione peso e Bautista

L’obiettivo di FIM e Dorna è quello di bilanciare meglio la categoria in modo che tutti abbiano maggiori possibilità di vincere. Una grande novità è l’introduzione del peso minimo combinato moto-pilota, al quale Roda è favorevole: “In tutte le categorie è una parte fondamentale, tranne MotoGP e Superbike. Il peso incide non solo sulle prestazioni, ma anche sul consumo delle gomme. Questo ti dà il potere di allungare più o meno il rendimento della moto. In molte situazioni di gara con alte temperature e poco grip sulla pista, sfruttare bene il grip della gomma fa la differenza”.

Inevitabile parlare di Alvaro Bautista, che ritiene che la nuova regola sul peso sia stata introdotta proprio per limitare lui: “Con il suo peso limitato – spiega il dirigente KRT – sta ottenendo un vantaggio impossibile da raggiungere, contrastare. In Superpole e in Superpole Race siamo lì, ma è nella gara lunga che fa la differenza perché dipende dal peso e dal grip che hai sulla gomma, che si consuma meno. Non importa se sei piccolo o meno, ha a che fare con il tipo di pneumatico, se Pirelli o Michelin”.

Roda sull’addio di Rea e futuro Kawasaki

Non si può non parlare della separazione con Rea, che dopo nove anni ha chiesto di essere liberato per poter firmare con Yamaha. Roda conferma che non ci sono tensioni con il pilota nord-irlandese: “Il rapporto con Jonny continuerà ad essere meraviglioso. Voleva qualcosa di nuovo e diverso che potesse fare la differenza e aiutarlo a stare davanti. Ora con la moto che ha Kawasaki non ci sono piani per qualcosa di nuovo“.

Il team manager Kawasaki ribadisce anche che la casa di Akashi non ha in cantiere una nuova Ninja ZX-10RR: “Al momento abbiamo una base che non è male, ma che è molto condizionata dal regolamento. Fare un investimento di milioni di euro in due-tre anni di sviluppo per mettere sul mercato un motore di cui si venderanno X unità, sarebbe più logico guardare ai regolamenti che alla politica dei produttori. La politica di Kawasaki è quella di abbassare i costi per rendere la moto più facile da usare in strada e poi prepararla per le gare“.

Foto: WorldSBK