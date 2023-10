Superbike, Bautista boccia la regola sul peso minimo: “È ingiusta”

A Jerez verrà incoronato il campione del mondo Superbike 2023 e molto probabilmente sarà Alvaro Bautista. Gli mancano solo due punti per vincere il secondo titolo consecutivo nella categoria ed è difficile pensare che con due gare lunghe e una sprint non riesca a conquistare questo bottino minimo.

Superbike Jerez, Bautista pronto a mettere le mani sul titolo

Bautista arriva in Andalusia senza voler sentire troppa pressione sulla probabile conquista della corona iridata SBK: “È sempre speciale correre in Spagna, soprattutto a Jerez. Sono felice di tornare qui. Il campionato non è finito, matematicamente è aperto. Approccio questo weekend come fosse un weekend normale, non penso al titolo e non penso ai punti. Cerco di avere un buon feeling dalla prima sessione di prove libere e di costruire un buon fine settimana. Faremo del nostro meglio e poi vedremo cosa succederà“.

Laurearsi campione nella sua Spagna sarebbe speciale, ovviamente: “Nel 2006 ho vinto il titolo 125 in Australia, lontano da casa mia, e lo scorso anno in Indonesia, ancora lontano. Se lo conquisterò a Jerez, sarà fantastico perché lo condividerò con la mia famiglia e i miei amici. Sarebbe molto bello. Al momento, è meglio rimanere rilassati e concentrati sul lavoro, senza pensare al titolo“.

Cremona e limite minimo di peso moto-pilota

A Bautista è stato chiesto anche del calendario 2024 ufficializzato oggi, con le novità Balaton Park (Ungheria) e Cremona: “Sapevo che in passato la MotoGP voleva correre in Ungheria e poi non è stato possibile. Non sono mai stato lì. Anche a Cremona non sono mai stato. Se il WorldSBK ha deciso di correre lì, è perché la pista è abbastanza sicura e di un livello adeguato per correrci. Per me è stata una sorpresa avere Cremona in calendario, vedremo se potremo andarci per conoscere un po’ il tracciato“.

Inevitabile una domanda sul nuovo regolamento previsto dal 2024, con l’introduzione anche del limite minimo di peso moto-pilota: “Penso avere delle nuove regole sia necessario per adattarsi ai tempi, però quella che non mi piace è quella sul peso minimo perché con questo tipo di moto i piloti leggeri hanno più svantaggi che vantaggi. Dobbiamo mettere del peso sulla moto e questo la rende più pericolosa, perché si muoverà più di adesso e in caso di incidente la moto ha bisogno di più tempo per fermarsi. In alcune piste siamo al limite con le vie di fuga, avendo più peso sulla moto vanno ampliate. Per me non è una regola giusta. Ricordo che in passato essere leggeri era uno svantaggio, negli ultimi anni sembra diventato un vantaggio. Non sono felice, però sono le regole e proverò la moto con più peso nel test, anche se non lo metteremo tutto“.

Foto: Aruba Racing Ducati