MotoGP, Marc Marquez: contatti e feeling con il nuovo capotecnico

Marc Marquez ha partecipato alla prima conferenza stampa dell’anno, organizzata dall’inseparabile sponsor Estrella Galicia. Il neo pilota Gresini sta intensificando la preparazione atletica in vista della prossima stagione MotoGP, la prima in sella alla Ducati Desmosedici GP del team Gresini. Sarà un anno decisivo per stabilire il suo futuro e pianificare il prossimo mercato piloti, dopo aver avuto contatti con KTM nei mesi scorsi.

La scelta Gresini

L’infortunio alla spalla è archiviato dopo quattro anni difficili in cui è finito ben quattro volte sotto i ferri. All’indomani del primo test MotoGP con la Ducati è rientrato in sala operatoria per un problema di sindrome compartimentale, di routine tra i piloti della classe regina, ancor più per Marc Marquez, che negli ultimi campionati ha dovuto sopperire a certe mancanze fisiche facendo maggiormente leva su alcuni muscoli. Il cambio squadra si è reso necessario dopo aver constatato che la Honda RC-V era entrata in un lungo tunnel e per uscirne servirà ancora del tempo. Da qui la scommessa di puntare sul team satellite Gresini, pur di avere tra le mani la miglior moto del momento. “Aspettare seduto non ti porta da nessuna parte“, ha dichiarato il pluricampione di Cervera.

Il test di Valencia

Il test al Ricardo Tormo di Cheste del novembre scorso ha lasciato intendere che tra Marc Marquez e la Rossa di Borgo Panigale può nascere un ottimo feeling. Anche se bisognerà macinare ancora tanti chilometri prima di mettersi alla pari con Francesco Bagnaia e Jorge Martin, finora i veri punti di riferimento del marchio italiano. Nuova moto, nuova squadra, nuovo capotecnico. “Era strano. Mi sono sentito molto a mio agio nel primo test a Valencia, sebbene sia stato strano non vedere i volti di Santi [Hernandez] o dei miei meccanici. Ma questi sono cambiamenti nella vita a cui dovresti avvicinarti con la massima motivazione possibile“.

Marc Marquez e il nuovo capotecnico

Anche a costo di rinunciare al suo staff tecnico storico, con cui ha condiviso i migliori anni della sua vita. Al posto di Santi Hernandez collaborerà con Frankie Carchedi, ex crew-chief di Fabio Di Giannantonio e del campione del mondo 2020 Joan Mir. “Ci siamo parlati molto quest’inverno. Ci siamo chiamati e abbiamo scambiato le nostre impressioni sul primo test“, ha rivelato Marc Marquez. “La cosa più importante è che sia un tecnico esperto a cui piace il suo lavoro. Non ci sono orari, non guarda l’orologio. Questa è la cosa più importante in questo sport. Se vuoi avere successo, non conti le ore. Se devi lavorare di più, lavori di più. Se devi lavori meno, lo fai. La cosa più importante è l’impegno e l’entusiasmo“.

Per il box Gresini non sarà facile fare i conti con la pressione mediatica che attira l’otto volte iridato. Nella prima occasione a Valencia, Frankie Carchedi ha mostrato la sua grande professionalità nonostante avesse i riflettori puntati addosso. “Quello che mi è piaciuto di più è stata la tranquillità nel primo test. Non è facile per una squadra, per un box o per un tecnico avere un pilota che ha così tanti titoli, così tante aspettative e così tante telecamere“, ha elogiato Marquez. “Invece è rimasto calmo, ha seguito la sua strada, il suo schema e non si è lasciato influenzare da nulla, che è la cosa più importante“.

Foto: Instagram @estrellagalicia00