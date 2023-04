MotoGP, come sta Pol Espargaro? “Ci segue con attenzione”

Parlare di tempi di ritorno alle corse per Pol Espargaro è ancora prematuro. Il pilota GASGAS Tech3 continua a progredire dopo lo spaventoso incidente di Portimao, ma l’infortunio è stato importante ed i tempi di recupero sono inevitabilmente lunghi. Nel corso del sabato ad Austin il boss Tech3 Hervé Poncharal ha fornito un ultimo aggiornamento per quanto riguarda Espargaro, pilota al quale dovrà rinunciare ancora per un po’. Al suo posto correrà il tester Jonas Folger finché il #44 non si sarà completamente ristabilito.

“Sta lavorando duramente”

Poncharal ci tiene a sottolineare la vicinanza di Pol Espargaro alla sua squadra, pur in maniera diversa. “Sta seguendo tutto quello che facciamo qui con grande attenzione” ha dichiarato a motogp.com. “Manda messaggi a tutti, diciamo 3-4 per sessione! È motivatissimo per cercare di tornare il più presto possibile.” Espargaro è già fuori dall’ospedale, il lavoro procede a casa. “È tornato a casa sua in Andorra all’inizio di questa settimana” ha dichiarato Poncharal. “È un’ottima notizia per lui, sta lavorando davvero duramente per il recupero.” Con un problema in particolare: “La mandibola, che è bloccata. Potrà ricominciare a muoverla nella settimana del GP di Jerez, quindi tra una decina di giorni. Da quel momento potrà ricominciare a parlare ma anche a mangiare normalmente, quindi gli torneranno subito le forze.”

Quando tornerà Espargaro?

Come accennato inizialmente, ancora non ci sono tempi certi. Alla fine, vista la dinamica, è andata pure bene, ma sarebbe stato un vero miracolo se se la fosse cavata con poco o addirittura senza conseguenze. Pol Espargaro e Tech3 devono quindi avere ancora pazienza prima di ritrovarsi insieme in MotoGP, ma Hervé Poncharal rimarca la forza mentale del suo pilota. “Mentalmente sta molto meglio, è positivo e concentrato” ha infatti sottolineato. Sui tempi di recupero ovviamente non può essere preciso. “Non so dire quando potrà tornare a correre. Fosse per lui tornerebbe anche domani, ma chiaramente dobbiamo essere realistici.” Spiega poi le possibilità di Espargaro a breve termine: “Di sicuro a Jerez non ci sarà. Anche Le Mans per me è una previsione ottimistica, ma mai dire mai. Prima di allora è assolutamente impossibile, poi vedremo.”

Foto: motogp.com