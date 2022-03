MotoGP, Brad Binder faro KTM: “Ha mostrato cosa può fare questa moto”

Il podio di Brad Binder in Qatar ha certo portato una ventata di ottimismo in KTM. Anche perché stiamo parlando del fatto che uno dei suoi piloti ci è riuscito su una pista sulla quale la casa austriaca non aveva mai avvicinamento nemmeno una top 5. A Mattinghofen si cerca il salto di qualità, come spiegato anche dall’arrivo di due pezzi da 90 come Sterlacchini e Guidotti. Ma questo è stato davvero la sorpresa del GP, con tanti piloti MotoGP che già stanno osservando più attentamente il pilota sudafricano.

Tra gli altri, Joan Mir ad esempio non ha nascosto il fatto di non aver previsto Binder in quelle posizioni per tutta la gara (il suo commento). Miguel Oliveira, ritiratosi anzitempo invece per caduta, ha certo fatto i complimenti al compagno di box, ma non vuole essere da meno: serve una svolta per tornare ad essere competitivo, come l’abbiamo visto per breve tempo ad inizio 2021. “Brad ha mostrato quello che può fare questa moto” ha infatti dichiarato il portoghese. “Da parte mia devo migliorare le qualifiche, partire meglio e tenermi vicino ai più veloci, cambiando da subito la dinamica della gara.”

Riguardo agli esordienti di casa KTM, il risultato del collega nel team factory è un’ulteriore motivazione. “Possiamo migliorare, abbiamo visto cosa ha fatto Brad” è stato il commento dell’iridato Moto2 in carica Remy Gardner. Sottolineando che “Dobbiamo trovare un modo per guidare la moto proprio come ha fatto lui.” Il weekend non è stato facile nemmeno per Raúl Fernández, ma su questo punto si allinea al compagno di box. “Il punto importante per noi è il podio di Brad” ha infatti rimarcato. “È un riferimento: abbiamo tutti i suoi dati e sappiamo che è possibile fare bene.”

Foto: KTM Images/Polarity Photo