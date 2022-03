MotoGP: Enea Bastianini, è qui la festa!

Davide Tardozzi, Nadia Padovani, Michele Pirro, Luca Gresini, Mattia Casadei… Sono solo alcuni degli ospiti che hanno partecipato alla festa organizzata dagli amici di Enea Bastianini, in un ristorante di Riccione. Non è stato un party ufficiale ma una cena organizzata last minute da Roberto Santini e Davide Bertozzi, tra i responsabili del fan club.

Tra un piatto di tagliatelle ed altre delizie della cucina romagnola, la famiglia e gli amici del “Bestia” hanno voluto celebrare il primo successo in MotoGP. Al termine della serata, brindisi e torta con un grande numero uno. I genitori di Enea, il padre Emilio Bastianini e la madre Antonella Bonfini, erano raggianti così come il pilota del Team Gresini che ha mostrato a tutti la sua coppa.

Intanto l’Enea Bastianini Fan Club ha aperto la campagna tesseramento 2022. Per informazioni si può vistare la pagina Facebook del club. Il servizio fotografico è stato realizzato da Marzio Bondi.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

10 Immagini