MotoGP Austria, tappa sul “nuovo” Red Bull Ring: gli orari TV e streaming

Un Red Bull Ring in parte rivisto (ecco la nuova chicane) per una seconda parte di stagione ormai entrata nel vivo. Italiani all’inseguimento, puntando alle imprese nelle rispettive categorie. Pecco Bagnaia punta Fabio Quartararo in MotoGP, ma non dimentichiamo il velocissimo duo Aprilia… In Moto2 Celestino Vietti deve trovare il modo di arginare in particolare Augusto Fernandez, ormai lanciato verso il bottino grosso. Ardua impresa anche in Moto3 per Dennis Foggia, a caccia del duo Aspar al comando. Si riaccendono i motori anche per la MotoE, con un Dominique Aegerter nettamente al comando su Eric Granado, Matteo Ferrari e Mattia Casadei. Anche qui i nostri inseguono, stravolgimento possibile? Sarà certo un altro evento mondiale da non perdere. Il Gran Premio d’Austria sarà integralmente in diretta su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece qualifiche e gare saranno solamente in differita.

Gli orari TV di Sky Sport

Venerdì 19 agosto

8:25-8:45 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 1

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 1

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 1

12:35-12:55 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

13:15-13:55 Moto3 Prove libere 2

14:10-14:55 MotoGP Prove libere 2

15:10-15:50 Moto2 Prove libere 2

16:50-17:20 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 20 agosto

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 21 agosto

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8 (da confermare)

Sabato 20 agosto

15:30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 21 agosto

14:00 Differita Moto3 Gara

15:20 Differita Moto2 Gara

17:05: Differita MotoGP Gara

Foto: motogp.com