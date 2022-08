MotoGP Austria 2021: slick sul bagnato, a lezione da Brad Binder

La tappa in Austria torna anche quest’anno nel calendario del Motomondiale, continuando una sequenza ripartita nel 2016. Appuntamento su un Red Bull Ring in parte modificato, con l’aggiunta di una chicane che azzera qualsiasi confronto. Guardando i precedenti in MotoGP, compresi i due eccezionali GP di Stiria, inseriti a causa della pandemia, parliamo di otto edizioni sulla pista di Spielberg con sei trionfi firmati Ducati e due KTM. Ma consideriamo il Gran Premio d’Austria 2021 in particolare, segnato dall’arrivo della pioggia nel corso della gara. C’è chi però ha continuato imperterrito con le gomme da asciutto, cogliendo un risultato incredibile.

Una gara asciutta… o quasi

È domenica 15 agosto, in griglia non c’è Viñales, fermato da Yamaha dopo il ‘fattaccio’ nel GP di Stiria. Pole position per Martín, in prima fila il leader MotoGP Quartararo e da Bagnaia. Fa già la sua comparsa qualche goccia di pioggia, ma la gara viene dichiarata asciutta e si parte con tre Ducati, Quartararo e Marc Márquez protagonisti da subito. Bandiera bianca dopo un solo giro per consentire il cambio moto, ma inizialmente non ce n’è bisogno, anzi si infiamma immediatamente la battaglia. Finché non appare chiaro che la lotta per la vittoria sarà una faccenda tra Bagnaia, Quartararo e Márquez, ormai in fuga rispetto al resto del gruppo. Il colpo di scena però arriva a 4 giri dalla fine, quando davanti il ritmo rallenta per la pioggia e diventa una bagarre a sei. La situazione peggiora: bisogna rientrare, serve il cambio moto… No, non tutti: del sestetto in vetta rimane in pista Brad Binder!

Brad Binder funambolo

È una corsa al box per completare il flag-to-flag il più presto possibile. Ma il pilota sudafricano di KTM, costruttore di casa, è determinato a giocare un diabolico scherzetto a tutta la griglia MotoGP. Anche se sta rischiando grosso con le gomme da asciutto e la pioggia sempre più intensa! Non è l’unico: Aleix Espargaró, Valentino Rossi e vari altri proseguono, ma ci sono i ragazzi con gomme rain che stanno risalendo alla velocità della luce. In testa, Brad Binder sta davvero facendo il funambolo per tenere in pista la sua RC16, non mancano momenti che fanno sobbalzare la tesissima truppa KTM al box. Ma è un finale pazzesco, una festa KTM per uno strepitoso trionfo! “Ho calcolato quanti secondi avrei perso e ho giocato d’azzardo. Ma le gomme si sono raffreddate, non avevo più freni… Ho pensato più volte che fosse finita.” Il suo secondo successo in MotoGP, certamente il più spettacolare!

Foto: motogp.com