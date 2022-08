Markus Reiterberger, 28 anni, si è laureato per la quarta volta campione tedesco Superbike, sbancando la serie IDM. Nel round disputato ad Assen (Olanda) il pilota ufficiale BMW ha fatto vittime illustri sbarcate dal Mondiale di categoria, come Loris Baz e Leandro Mercando. Il francese ha gareggiato per i colori di MGM Bonovo, la stessa struttura satellite BMW con cui prende parte al WorldSBK, ma ovviamente con una M1000RR differente, visto che il regolamento IDM è praticamente Stock. Mercado ha riportato sul podio la Honda, impresa che gli era già riuscita nel precedente round IDM disputato a Most.

Loris Baz si tiene in forma

Per Loris Baz è stato un buon allenamento prima di rientrare nella mischia Mondiale il prossimo week end nei test programmati al Montmelò. “Sapevo che sarebbe stata dura perchè Reiterbeger è un ottimo pilota. Inoltre adattarmi a questa configurazione di moto non è stato semplice” ha commentato il pilota francese. “Abbiamo lottato con vari problemi per tutto il fine settimana, in particolare coi freni che si surriscaldavano. In gara 1 ho cercato di fregare Markus all’ultimo, ma è stato bravo a chiudere tutte le porte. Nella seconda qui partono con la griglia rovesciata, non sono abituato a questo format e sono andato un pò in crisi. Però mi sono divertito moltissimo!”

Promosso ufficiale

Da alcuni round Loris Baz sta ricevendo da BMW pieno trattamento factory. L’azienda tedesca sopperisce alla lungo degenza di Michael van der Mark, che nelle intenzioni doveva essere numero due del team interno con Scott Redding, ma che per l’infortunio nel precampionato non ha mai gareggiato. La rifrattura della gamba destra subìta nelle prove del round di Estoril ha ulteriormente complicato il grado: l’olandese rientrerà nel round di Magny Cours, il 9-11 settembre. L’assenza è stata colmata promuovendo Loris Baz al rango di ufficiale, in modo da poter dare una mano a Scott Redding nello sviluppo della M1000RR. Il doppio podio di Donington e Most del pilota britannico è un ottimo segnale.

Foto: IDM Superbike