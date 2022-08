Come cambiano le cose in appena un anno. Nel GP d’Austria 2021 Enea Bastianini si vedeva costretto al ritiro per un incredibile problema alla sua Desmosedici. Tra pochi giorni si torna al Red Bull Ring e la situazione è bel diversa per il pilota di Gresini Racing. È più viva che mai la lotta con Jorge Martín per sostituire Jack Miller, l’anno prossimo in KTM, nel team ufficiale Ducati. Chi avrà la meglio? I vertici di Borgo Panigale vogliono decidere tra qui e Misano, la corsa al Red Bull Ring quindi sarà fondamentale per la stagione MotoGP 2023.

“Non so cosa sia successo, è esplosa!”

Questo il primo commento di un amareggiato Enea Bastianini dopo l’incredibile guaio occorsogli in gara. C’era la possibilità di fare bene, nettamente meglio del 12° posto ottenuto sette giorni prima nel GP di Stiria. Visti poi i colpi di scena finali con l’improvviso arrivo della pioggia, chissà cosa poteva succedere… Ma coi ‘se’ non si ottengono i risultati, l’ha ben capito l’allora alfiere Esponsorama Ducati. Vi ricordate cos’è successo?

Un ottimo scatto al via che lo porta vicinissimo alla top ten, ma al sesto giro eccolo precipitare in classifica. Il #23 deve rallentare, di colpo tutto il lato sinistro della sua Desmosedici è letteralmente volato via! Impossibile proseguire con la moto in queste condizioni: Enea Bastianini quindi s’è visto costretto a rientrare mestamente al box ed a ritirarsi.

Sfida per la Ducati 2023

Siamo entrati nella settimana del GP d’Austria e la situazione è ben diversa. I due migliori rookie del 2021 si stanno ora giocando la seconda sella in Ducati factory! Dopo il testa a testa finale visto a Silverstone, aspettiamoci una replica anche al Red Bull Ring. Non manca molto alla scelta definitiva: Enea Bastianini vuole certo dimenticare l’incredibile episodio del GP 2021, ma anche convincere i vertici della Rossa a puntare su di lui. “L’anno scorso siamo stati sfortunati in gara, ma anche competitivi per tutto il weekend” ha sottolineato verso il GP. “L’obiettivo sarà continuare sulla falsa riga di Silverstone e rimanere nelle zone alte della classifica.” Un’ultima determinante sfida per il futuro.

Foto: motogp.com