Grazie al sesto posto ottenuto in una Sprint più complicata del previsto Marco Bezzecchi mantiene il primo posto nella classifica Mondiale MotoGP. Dominando i dieci giri in programma però Francesco Bagnaia si è portato ad un solo punto di distanza (54 contro 53), colmando il gap conseguenza della scivolata nel precedente GP Argentina. La Ducati fa la parte del leone, occupando le prime quattro posizioni della graduatoria iridata. Qui cronaca e classifica della Sprint del GP Americhe

Yamaha e Honda in seria difficoltà

La Yamaha nel 2022 ha perso il Mondiale all’ultimo GP, subendo la forsennata rimonta di Francesco Bagnaia ai danni di Fabio Quartararo. Quest’anno la situazione è completamente diversa: la M1 è in balia degli avversari e il pilota di punta in due GP e tre Sprint ha racimolato la miseria di 18 punti. Il bilancio del francese è peggiore di quello del compagno di squadra Franco Morbidelli, che di punti ne ha fatti 21. Per adesso è fuori dai giochi anche la Honda: Alex Rins, pilota della satellite LCR, è solo nono con 26 punti all’attivo. Mancano all’appello i due ufficiali: Joan Mir per adesso ha fatto meno punti (solo 5) del compagno Marc Marquez che per infortunio ha disputato soltanto la Sprint nel round d’apertura in Portogallo, finendo terzo.

La classifica Mondiale aggiornata

1.Marco Bezzecchi (Ducati) punti 54; 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 53; 3. Johann Zarco (Ducati) 35; 4. Alex Marquez (Ducati) 33; 5. Maverick Vinales (Aprilia) 32; 6. Jorge Martin (Ducati) 29; 7. Brad Binder (KTM) 27; 8. Jack Miller (KTM) 26; 9. Alex Rins (Honda) 26; 10. Franco Morbidelli (Yamaha) 21; 11. Aleix Espargaro (Aprilia) 18; 12. Fabio Quartararo (Yamaha) 18; 13. Luca Marini (Ducati) 18; 14. Augusto Fernandez (KTM) 8; 15. Takaaki Nakagami (Honda) 7; 16. Marc Marquez (Honda) 7; 17. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 6; 18. Miguel Oliveira (Aprilia) 5; 19. Joan Mir (Honda) 5; 20. Raul Fernandez (Aprilia) 2.

“58” il racconto illustrato ispirato allo straordinario Marco Simoncelli, su Amazon