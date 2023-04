MotoGP, Bagnaia ritorna grande: “Una delle migliori giornate”

Francesco Bagnaia aveva una grande voglia di riscatto dopo la caduta nel GP di Argentina e nel sabato texano si è preso pole e vittoria nella MotoGP Sprint. Incisivo nel giro secco, un martello costante sul passo gara, ha spazzato via i primi nembi grigi di Termas de Rio Hondo. Gigi Dall’Igna e gli uomini del box ritornano ad esultare, il piemontese resta secondo in classifica ad un solo punto da Marco Bezzecchi. Qui cronaca e classifica

Tris stagionale per Bagnaia

Al mattino ‘Pecco’ è andato a prendersi una pole position da record, primo pilota nella storia a infrangere il muro dei 2’02” (2’01”892). Alla partenza è scattato subito forte, chiamato subito ad un sorpasso su Alex Rins nella prima curva e poi si è involato senza troppi pensieri fino al traguardo. Una macchina perfetta, il binomio vincente moto-pilota che continua dopo la grande scalata intrapresa lo scorso anno ad Assen. Senza un vero rivale come Enea Bastianini o Marc Marquez, Bagnaia ha campo libero e può prendere il largo in classifica, collezionando un tesoretto che potrebbe rivelarsi utile alla lunga. Neppure Fabio Quartararo con questa Yamaha M1 non proprio al top non può impensierire il campione in carica. “Sicuramente è stata una delle migliori giornate che abbia mai avuto in MotoGP“.

Prima vittoria texana in top class

Neppure le temperature d’asfalto elevate hanno impensierito il torero di Chivasso, che si è messo alle spalle i tori scatenati. Nella mischia più di uno è caduto a terra nel tentativo di recuperare terreno. Impossibile quando la Ducati Desmosedici di Bagnaia sbriglia i suoi cavalli e la sfortuna non mette il bastone tra le ruote. La caduta in Argentina gli è scivolata addosso senza troppi pensieri, la rimonta di 91 punti dell’anno scorso è un antidoto ad ogni sventura. “Il mio feeling con la moto sta migliorando sempre di più. Per la prima volta mi sento benissimo su questa pista… È stata dura per il calore, per la temperatura elevata anche dell’asfalto. Sono molto contento. Perché per come abbiamo lavorato sapevo che saremmo andati forte“.

Una Sprint perfetta

Bagnaia ha così descritto l’andamento della volata: “Sono partito bene e ho solo cercato di spingere e impostare il mio ritmo. Tanto è bastato per aprire un varco. Ovviamente sono contento, ma ora dobbiamo concentrarci sulla gara domenicale che sarà molto più dura“. Si parte alle 21:00 ora italiana, saranno venti giri di emozioni e fiato sospeso, con i vari Marquez, Rins, Bezzecchi e Martin che cercheranno di trovare quel pelo in più per evitare la sua fuga. “Domenica non si può spingere dall’inizio come in uno sprint. La prima parte della gara sarà sicuramente un po’ più lenta. Dopodiché vedremo se riuscirò a migliorare un po’ il ritmo e se sarà sufficiente per riprendere il vantaggio. In ogni caso dobbiamo mantenere la calma“.

Foto: MotoGP.com