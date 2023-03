MotoGP Argentina: Orari in pista e in TV, oggi le prove live all’ora di cena

Non c’è un attimo di pausa per il Motomondiale, ecco gli orari TV del secondo appuntamento che si corre sul tracciato di Termas de Rio Hondo, in Argentina. Il calendario 2023 proposte ben 21 GP, quindi da qui a novembre sarà una sequenza senza respiro. Si torna in pista sull’onda delle polemiche scatenate dall’incidente innescato da Marc Marquez al terzo giro del GP Portogallo di domenica scorsa, che ha coinvolto anche Jorge Martin e Miguel Oliveira. L’otto volte campione del mondo si è fratturato la mano destra, quindi sarà assente in questo GP come lo stesso Oliveira e Pol Espargaro che si era infortunato nelle prove.

Occhio al fuso orario

Per effetto del fuso orario, in Argentina si va in pista da primo pomeriggio a tarda sera in Italia. Oggi la FP2 della MotoGP scatta alle 20, in diretta per abbonati su Sky Sport. Sabato 1 aprile si corre la Sprint, novità di quest’anno, con diretta anche in chiaro su TV4. Il GP invece parte alle 19 e sarà visibile solo per abbonati. Tutti gli orari TV e la programmazione (anche in differita) qui sotto.

Chi batte Bagnaia?

L’anno scorso in Argentina fù Aprilia a trionfare, con uno scatenato Aleix Espargaro. Stavolta la marca di Noale può contare anche su Maverick Vinales, che a Portimao è finito secondo in scia a Pecco Bagnaia, campione in carica e di nuovo leader del Mondiale. La Ducati ha mostrato grande competitività sia nei test che nel GP inaugurale: sarà una passerella trionfale oppure Bagnaia troverà pane per i suoi denti? Ricordiamo che il pilota piemontese in Portogallo ha festeggiato il 12° trionfo MotoGP della sua ancor fresca carriera.

GP Argentina, il programma Sky Sport

Venerdì 31 marzo

14:00-14:35 Moto3 Prove Libere 1

14:50-15:30 Moto2 Prove Libere 1

15:45-16:30 MotoGP Prove Libere 1

18:15-18:50 Moto3 Prove Libere 2

19:05-19:45 Moto2 Prove Libere 2

20:00-21:00 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 1 aprile

13:40-14:10 Moto3 Prove Libere 3

14:25-14:55 Moto2 Prove Libere 3

15:10-15:40 MotoGP Prove Libere 3

15:50-16:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

17:50-18:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

18:45-19:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

20:00 MotoGP Sprint

Domenica 2 aprile

14:45-14:55 MotoGP Warm Up

16:00 Moto3 Gara

17:15 Moto2 Gara

19:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 1 aprile (diretta)

15:50-16:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

17:50-18:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

18:45-19:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

20:00 MotoGP Sprint

Domenica 2 aprile (differita)

18:00 Moto3 Gara

19:10 Moto2 Gara

21:00 MotoGP Gara

Foto: MotoGP