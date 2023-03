F1 GP Australia, Prove Libere: Verstappen e Alonso i leader del venerdì

È andato in archivio il venerdì di Prove Libere del Gran Premio d’Australia 2023 di F1. A Melbourne mattinata con pista asciutta, mentre nel pomeriggio è arrivata la pioggia dopo 10-15 minuti. Nel resto del weekend non dovrebbe piovere, quindi team e piloti non hanno potuto sfruttare tutto il tempo per lavorare su qualifiche e gara. Comunque aver girato in quella condizione può essere utile per il futuro, visto che capiteranno certamente weekend bagnati.

F1 GP Australia, tempi e classifica Prove Libere 1

Al mattino il più veloce è stato Max Verstappen, autore anche di un testacoda e non felicissimo del bilanciamento sua Red Bull RB19. Il campione in carica ha chiuso in 1’18″790. Dietro di lui la Mercedes di Lewis Hamilton, che ha accusato un distacco di 490 millesimi. Terzo tempo per Sergio Perez, a 503 millesimi dal compagno di squadra con l’altra Red Bull e protagonista di un lungo in curva 3.

Quarto Fernando Alonso con l’Aston Martin, a precedere le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. I due piloti spagnolo hanno mostrato un ottimo passo con gomme dure. Top 10 completata da Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), George Russell (Mercedes) e Lance Stroll (Aston Martin). Da segnalare che ci sono state due bandiere rosse, una per problemi al sistema GPS e l’altra per un guaio tecnico che ha fermato la Williams di Logan Sargeant.

F1 GP Australia 2023: tempi ufficiali e classifica finale Prove Libere 1

Tempi e classifica Prove Libere 2

Nella seconda sessione di prove libere solo all’inizio i piloti hanno potuto girare con il tracciato di Melbourne asciutto. A siglare il miglior tempo è stato Alonso, precedendo Leclerc e Verstappen. Seguono in top 10 Russell, Sainz, Ocon, Perez, Norris, Hulkenberg e Gasly.

Chiaramente, non è stato un turno molto produttivo per il resto del fine settimana. I piloti avrebbero preferito girare con pista in condizioni normali. Terza sessione in programma domani alle 3:30 italiane, seguita poi dalle attese Qualifiche alle 7. Vedremo se ci sarà una Red Bull forte come nelle prime gare oppure se i valori saranno diversi all’Albert Park.

F1 GP Australia 2023: tempi ufficiali e classifica finale Prove Libere 2

Foto: Formula 1