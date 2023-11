MotoGP, Andrea Iannone: “Marquez in Ducati? Farà subito casino”

Dopo la lunga squalifica per doping che l’ha costretto a lasciare la MotoGP, Andrea Iannone ritorna a mettersi in gioco in Superbike. Anche nei giorni più difficili, quando la fine della squalifica di quattro anni era lontana, non ha mai smesso di crederci e ora quel giorno è arrivato. Salire sulla Ducati Panigale V4R del team GoEleven l’ha fatto tornare quasi un bambino, finalmente ‘The Maniac’ è di nuovo un pilota a tempo pieno.

Dalla squalifica alla Superbike

Andrea Iannone risultò positivo a un controllo antidoping effettuato il 3 novembre 2019 e fu sospeso provvisoriamente dalla FIM. Dopo una lunga battaglia legale il Tas di Losanna lo squalificò per 4 anni a partire dal 17 dicembre 2019. In questi anno non ha mai perso l’occasione per allenarsi sui vari circuiti italiani, prima con l’Aprilia RSV4, poi con un a Panigale V4 stradale. La scorsa settimana ha girato a Jerez con la Panigale V4 R del team Go Eleven. Iannone così ha ritrovato la Ducati dopo l’addio in MotoGP alla fine del 2017, quando il pilota di Vasto si trasferì alla Suzuki.

Ha creduto nel ritorno alle competizioni con ogni sua forza, anche se non era scontato riuscirci. Resta una certa amarezza per essersi visto strappato dalla MotoGP, forse oggi senza quella squalifica sarebbe ancora sulla griglia della Top Class e magari con un titolo iridato in bacheca… “Chi lo sa? Magari non sarei neanche più qua“. Andrea Iannone oggi chi è? “Un ragazzo cresciuto, un po’ più adulto, con consapevolezze diverse, ma sempre un po’ bambino dentro” racconta. Di certo è una persona più calma rispetto a qualche anno fa, merito anche della sua nuova compagna, la cantante Elodie. “Se mi chiede come va la vita privata, rispondo che è come quando sono risalito in moto: da dio. È un bel momento per me“.

Il test di Jerez ha dimostrato che Andrea può ancora dire la sua in un campionato del mondo, ma bisogna procedere step by step. Non sarà certo facile giocarsela alla pari contro i giganti Bautista, Rea, Razgatlioglu. Le prime impressioni però sono buone.

Iannone e il campionato MotoGP

Il prossimo anno anche Marc Marquez sarà della famiglia Ducati… “Creerà casino subito, alla prima gara saremo già lì. È il suo modo di correre, è la verità“. Ne vedremo delle belle… “In Ducati hanno esperienza e se Marquez esagererà sarà a suo discapito. Che possa andar forte è vero – ha aggiunto Iannone -, ma non sarà facile“. Nella sfida per il titolo MotoGP tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin non vede favoriti. “Sono due tosti, sarà lotta fino all’ultimo. Pecco difende il titolo, ha più pressione e responsabilità. Martin ha la vita un po’ più facile, vincesse con un team privato passerebbe alla storia. E questo lo esalta“.

Foto: IA29/Davide Dilorenzo