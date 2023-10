La griglia MotoGP di nuovo non è al completo. Alex Rins, inquadrato malinconicamente seduto nel suo box durante le ultime prove libere del sabato a Phillip Island, s’è dovuto forzatamente fermare per la situazione inaspettata alla gamba destra, già di suo ancora ben lontana dall’essere a posto. Quello che preoccupa maggiormente il pilota LCR Honda è la costante presenza del dolore ogni volta che è in sella alla sua RC-V, un fatto non del tutto normale. Rins deve svolgere prima un controllo a Melbourne e poi volare dai suoi dottori a Madrid, con lo scopo di individuare il problema e quindi muoversi di conseguenza. Lo spagnolo vorrebbe tornare in azione nel GP Thailandia della prossima settimana, o al più tardi in Malesia, ma questo dipenderà dal responso medico.

Alex Rins, che succede?

“Ho parlato con i dottori sia qui che a Madrid, la decisione migliore è svolgere una nuova radiografia alla gamba.” Alex Rins ha esordito così al momento di spiegare la situazione attuale. Nella giornata di oggi si è recato a Melbourne per una TAC per capire cosa sta succedendo. “La lesione non va bene, il dolore c’è ancora” ha raccontato Rins, come riportano i colleghi di Motosan. Seguendo così gli ultimi consigli medici, il pilota LCR Honda ha deciso quindi di fermarsi, a malincuore ma per la forzata necessità di trovare una risposta. “Quello che sappiamo è che non c’è stato uno spostamento nella frattura né nella zona della lesione” ha proseguito Rins. Come detto, dopo i controlli in Australia si attende di saperne di più anche dai dottori in Spagna, quelli che hanno seguito più da vicino l’evoluzione del suo infortunio.

“Non posso continuare con l’anestesia”

Uno strano dolore persistente che non lo molla, né Rins né i dottori se lo sanno spiegare. “Non capiamo da dove parte questo grande dolore laterale, nella zona del perone” ha raccontato il pilota #42. Ci sono più ipotesi: “Potrebbe trattarsi di una piccola ernia, oppure potrebbe arrivare dalla tibia, che giro un po’ quando mi piego. Dobbiamo capire se arriva da una parte o dall’altra.” Nel caso della tibia, “Sarebbe lo scenario peggiore, come mi ha detto il dottor Charte.” Alex Rins non nasconde la preoccupazione e non può continuare con gli antidolorifici. “Ho corso a Mandalika con l’anestesia nella zona della lesione, ma è durata solo 10-13 giri. Ma non posso continuare così per correre, la zona potrebbe infiammarsi o potrei peggiorare la lesione.” La speranza, sia di Rins che di LCR, è che il problema non sia troppo serio.

