MotoE, Test Jerez: day-1 dell’era Ducati con Salvadori in vetta

È scattata ufficialmente la nuova era MotoE con i test ufficiali a Jerez. Primo giorno con Luca Salvadori in vetta e la pioggia protagonista, questo è il primo contatto con le Ducati V21L, in primis più leggere di 20 kg rispetto alle Energica Ego Corsa. Un debutto quindi non solo per gli esordienti del Mondiale elettrico. Anche i veterani ed i rientranti, abituati al mezzo del marchio modenese, affrontano una nuova sfida con il prototipo realizzato a Borgo Panigale. Assenti oggi Andrea Mantovani, Nicholas Spinelli ed Eric Granado, fino a ieri in Indonesia per il secondo round WorldSBK.

Se vogliamo prendere qualche riferimento, il record assoluto per la MotoE a Jerez è 1:47.473 stampato da Eric Granado nel 2021. Siamo ben lontani da quel tempo, ma è comprensibile e non solo per il meteo non proprio ottimale. Oltre al peso cambiano anche leveraggio, freno posteriore, forcella, il sistema di raffreddamento a liquido della batteria. Non è quindi la giornata ideale per dare un’occhiata ai tempi, ma a seguire ecco i risultati della prima giornata per i ragazzi MotoE a Jerez. Si continua fino a mercoledì con questo programma: FP1 con orario 10.00-10:15, FP2 dalle 12:15 alle 12:30, FP3 con orario 14:30-14:45, infine FP4 dalle 16:45 alle 17:00.

Foto: Circuito de Jerez-Angel Nieto