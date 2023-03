MotoE, Mattia Casadei conquistato dalla Ducati: “Una vera moto da corsa”

Mattia Casadei archivia con soddisfazione i primi test MotoE a Jerez. Prove condizionate dal meteo instabile, ma è stato un primo interessante contatto con la Ducati V21L. Non solo, al pilota Pons Racing serviva anche una conferma dei progressi riguardo la sua condizione fisica. Casadei infatti sta ancora recuperando da un infortunio occorsogli alla fine dell’anno scorso! Ma la situazione sta migliorando costantemente, per i prossimi test (3-5 aprile al Circuit de Barcelona-Catalunya) sarà nuovamente in forma. Prima di allora, ecco un commento riguardo le giornate sul tracciato andaluso.

Mattia Casadei, per prima cosa come stai?

Adesso inizio a stare bene. Non lo sapeva nessuno, tranne la mia famiglia ed i miei amici, ma nell’ultimo round del CIV a Imola sono caduto e mi sono rotto la spalla. A metà novembre mi sono dovuto operare, altrimenti avrei avuto problemi, mi poteva uscire. Devo ringraziare tantissimo il dottor Lucidi per il super lavoro, ma anche il mio preparatore ed il mio fisioterapista, si sono impegnati tanto.

Com’è stato quindi il ritorno in sella?

Sono contento di essere tornato in moto, sono stato anche abbastanza veloce e la spalla tiene. Diciamo che praticamente ho iniziato ad allenarmi bene da un mese e non sono ancora al 100%, ma lo sarò per i test a Barcellona e soprattutto per la prima gara a Le Mans.

Il maltempo non ha aiutato, ma come valuti il primo contatto con la Ducati?

La MotoE quest’anno è bellissima, è migliorata tanto! È una moto da corsa vera, riesci a frenare forte, cosa che con la Energica non riuscivi a fare. In generale è diversa, ma molto meglio di quella ‘vecchia’.

Quali sono state le maggiori differenze?

Direi un po’ il peso, che in frenata non dà più fastidio come succedeva invece con la Energica. Ha poi tanta elettronica, che incide tanto sulla moto e devi cambiare un po’ il tuo stile di guida. Ma ti aiuta sia sull’asciutto che sul bagnato, c’è tanto traction control. Direi che è migliorato un po’ tutto.

Dopo i primi test con la Ducati pensi di dover cambiare qualcosa nella tua preparazione?

No, non dovrò cambiare niente. Devo giusto essere più pronto, ma è dovuto al fatto che mi sono potuto allenare poco prima di queste prove. Sarò pronto per i prossimi test ufficiali a Barcellona.

Cosa pensi del nuovo format di gare?

È un po’ strano fare due gare di sabato, sarebbe stato bello farne una sabato ed un’altra domenica. Ma va bene anche così, è tutto concentrato in due giorni e non c’è più quell’attesa lunga di domenica, visto che dovevamo aspettare fino alle quattro per correre!

Foto: Pons Racing