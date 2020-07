Incidente in allenamento e lesione ad un ginocchio per Tommaso Marcon, a 10 giorni dal debutto MotoE. "Tanta fisioterapia, voglio andare forte a Jerez."

Arrivano brutte notizie per quanto riguarda uno degli esordienti in MotoE, Tommaso Marcon. Il pilota Tech3 infatti è incappato in un incidente in allenamento, riportando una lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Non ci voleva per il giovane rookie del campionato elettrico, che ora cercherà di tornare il più in forma possibile per il round a Jerez. Ricordiamo che la stagione scatta in Andalucía il 19 luglio, vale a dire tra una decina di giorni.

“È stata una brutta caduta, un highside mentre mi stavo allenando” ci ha raccontato Tommaso Marcon. “Sono caduto in ginocchio. Ho riportato una bella botta ed un’abrasione importante al ginocchio sinistro. Il destro invece ha avuto la peggio: mi sono lesionato il legamento crociato posteriore destro.” Come detto, non una buona notizia visto che manca davvero poco al debutto MotoE del pilota veneto, che guiderà la Energica Ego Corsa di Tech3.

Tempi di recupero attualmente difficili da pronosticare, ma Marcon si sta impegnando per tornare presto in forma. “In moto al momento non riesco ad andarci. Anzi, per esempio con l’Ohvale non sono in grado, col Motard invece sì. Ma soprattutto ci sto dando dentro con la fisioterapia. Sono ancora più arrabbiato, vorrei davvero essere in grado di andare forte a Jerez. Sto cercando di prepararmi il più possibile per il primo round stagionale.”