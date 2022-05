MotoE Jerez, Gara 2: bis Granado su Pons, che weekend per LCR!

La pole position con Miquel Pons sabato, il trionfo di Eric Granado in Gara 1, il bis del brasiliano in Gara 2 con Pons 2°. LCR E-Team festeggia un inizio di stagione decisamente memorabile a Jerez, che giornate per la squadra di Lucio Cecchinello! E per Granado, che lotta e vince entrambe le corse di questo primo evento stagionale: una super partenza per puntare al titolo MotoE finora sempre sfuggito. Lo spagnolo rimedia invece all’errore di ieri e completa la doppietta. Si mangia un po’ le mani Mattia Casadei, che si complica la gara da solo, per poi risalire e prendersi di forza il terzo posto.

Gara 2

Un altro super scatto del trio in prima fila, ma davanti non restano a lungo né Pons, né Garzó, né Casadei. È subito una battaglia pazzesca tra un gran numero di piloti, con Alcoba però che scivola e spinge largo Tulovic. Herrera si vede subito comminare una doppia Long Lap Penalty per partenza anticipata, brutto incidente alla curva 4 invece per Ruiz, a posto ma al secondo zero del round spagnolo. KO anche Garzó alla curva Lorenzo, mentre in testa sono scappati in tre. Pons, Aegerter e Granado si sono riservati la lotta per la vittoria. Con Mattia Casadei che riesce ad agganciarsi proprio all’ultimo dopo l’errore iniziale, rimettendosi in lotta e prendendosi di forza il 3° gradino del podio. In testa invece è festa grande per la squadra di Lucio Cecchinello, che festeggia la doppietta con Eric Granado vincitore e Miquel Pons 2°!

La classifica di Gara 2

La classifica MotoE

Foto: motogp.com